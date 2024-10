Pakistano alla guida con una patente falsa ucraina, sanzionato e denunciato dalla Polizia Locale di Biella

Fermato per un controllo dalla Polizia Locale, un pakistano è stato trovato in possesso di una patente falsa ucraina. Per l'uomo è scattata una sanzione, oltre che il sequestro del mezzo.

Il fatto è accaduto in città in questi giorni e purtroppo non è un caso sporadico, spiega l'assessore alla Polizia Municipale Giacomo Moscarola: "Dall'inizio dell'anno è il 9° caso ed è stato dato mandato agli agenti di fare particolari controlli perchè è gravissimo quanto sta accadendo. Nove patenti false dall'inizio dell'anno sono tante. Calcoliamo che se uno circola con una patente falsa è perchè molto probabilmente non ha la patente e quindi non conosce il codice della strada, quindi è un pericolo per sè e per tutti e in caso di incidente è un problema anche l'assicurazione".