Ginnastica, Bonifacio e Cola d’oro: bronzo per Lanza

Continuano le soddisfazioni per le atlete della Rhythmic School. Dopo aver ottenuto, nel weekend, l’ammissione alla finale nazionale delle tre ginnaste in gara nell’interregionale Gold di specialità a Cantalupa (TO), non volendo essere da meno, sono salite sul podio anche le tre atlete impegnate nella prova del regionale Silver LB al PalaLancia di Chivasso.

Giorgia Maria Bonifacio, impegnata nella categoria J3 (anno 2009) con due eccellenti esibizioni a cerchio e clavette conquistava il primo posto con ampio merito, identico risultato anche per Alice Cola, in gara fra le Junior 1 (anno 2011), per lei due ottime esecuzioni a palla e nastro. Sul podio, anche la più piccola delle RSgirls in gara, Ginevra Lanza, che esibendosi con cerchio e clavette fra le Allieve 4 (anno 2012) otteneva una brillante medaglia di bronzo.

Ha guidato le ginnaste in pedana l’istruttrice Arianna Prete che commenta le prestazioni di giornata: “Le ragazze hanno gareggiato concentrate e determinate effettuando ottime esibizioni, che la giuria ha premiato giustamente. Siamo soddisfatte del lavoro svolto e delle prestazioni effettuate dalle nostre atlete; nelle prossime settimane continueremo la preparazione in palestra cercando di migliorare ancora le nostre performances per arrivare pronte per l’importante appuntamento delle finali nazionali della Winter Edition che si svolgeranno a Rimini ad inizio dicembre”.

Prosegue intensamente anche l’attività organizzativa della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya: infatti, venerdì 1 novembre, presso il PalaCandelo, sarà nuovamente chiamata a gestire la regia della prima prova del Torneo Winter club, gara a squadre che vedrà scendere in pedana più di 250 ginnaste, fra le quali 10 RSgirls a formare 3 squadre che cercheranno di tenere alto il vessillo della società candelese.