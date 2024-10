Biella, Rocchi su trasporto pubblico: "Importante coinvolgere il territorio, insieme all'assessore coinvolgeremo i sindaci".

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con puntualità si propone nel dibattito sul nostro territorio il tema dell’isolamento del Biellese e della razionalizzazione delle linee del trasporto pubblico locale. Quasi sempre la discussione si incentra sulla singola linea e in generale si articola sempre sul taglio di una o più corse e sull’utilizzo delle corse da parte dei cittadini.

In qualità di Vice Presidente della VII Commissione Enti Locali del Consiglio Regionale credo che discutere di TPL e, ancora peggio, definire interventi o razionalizzazioni o modifiche a orari, frequenze e tracciati senza coinvolgere gli enti locali sia sicuramente inutile e probabilmente dannoso.

In questo senso non posso che condividere le indicazioni dell’Assessore Marco Gabusi che ha sottolineato, a ragione, che spesso i sindaci si vedono aggiungere e togliere le fermate dei mezzi nel territorio del loro comune senza avere voce in capitolo: i sindaci, le Unioni dei Comuni, le Comunità Montane conoscono le esigenze del territorio e dei cittadini, possono offrire indicazioni fondamentali che, al di là delle considerazioni meramente da dibattito politico sull’effettivo utilizzo delle linee e sul servizio che va comunque fornito perché sovvenzionato da ingenti investimenti della Regione, potrebbero portare a una vera razionalizzazione, con risparmi sui costi e incremento della qualità.

Considero, quindi, molto opportune le iniziative di confronto con gli Enti Locali organizzate dall’Assessorato in merito al trasporto su gomma che si stanno svolgendo a livello provinciale in queste settimane e auspico una partecipazione ampia e propositiva da parte delle Amministrazioni locali.

Mi impegnerò ad ascoltare le istanze del territorio e a portare in Commissione le esigenze dei sindaci, al di là di considerazioni specifiche e pubbliche sulla singola linea o sulla soppressione di questa o quella fermata, che molto aggiungono al dibattito politico ma risultano di scarsa utilità pratica".

Elena Rocchi, Consigliere regionale