Rhythmic School da manuale: Pavanetto, Bravaccino e Sgueglia in finale nazionale FOTO

Ottimi risultati per le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya nella prova interregionale Gold di specialità, andata in scena nel week end a Cantalupa (TO). Tutte ammesse alla finale nazionale, che si disputerà a Caorle a metà novembre, le RSgirls scese in pedana.

Nella categoria J1 (anno 2011) Elena Pavanetto ha dominato la prova al nastro con ampio margine sulla seconda, mentre alla palla è giunta quarta a causa di una piccola indecisione nel finale dell’esercizio; Ginevra Bravaccino con due routine senza sbavature ha conquistato due bronzi al cerchio ed alle clavette. Stesso metallo anche per Noemi Sgueglia nella categoria J2 (anno 2010) alla palla, mentre alle clavette si classificava nona. Le atlete sono state seguite in gara dalla DT Tatiana Shpilevaya e dalle istruttrici Monica Olivero e Mariia Nikitchuk che commentano la prova delle loro ginnaste: “La gara interregionale è sempre una prova molto impegnativa; il confronto, in modo particolare con le atlete lombarde e liguri, generalmente ben preparate e determinate è sempre ostico e pieno di insidie. Le nostre atlete non si sono fatte intimorire, sono state molto concentrate ed hanno condotto delle buone prove superando tutte quante l’importante ostacolo. In questa gara – concludono le tecniche - non è importante la medaglia, quanto classificarsi nelle prime quattro posizioni per poter ottenere l’ammissione alla finale nazionale del campionato: obiettivo raggiunto! Siamo pertanto soddisfatte del risultato acquisito ed ora cercheremo di prepararci al meglio per ben figurare anche nella finale nazionale del campionato”.