Pallavolo, altra trasferta tosta: Bonprix verso Alessandria

Dopo quella di Moncalieri all’esordio, il Bonprix TeamVolley prepara la seconda trasferta ad alto coefficiente di difficoltà di questo avvio di stagione, nel campionato nazionale di Serie B2. Le biancoblù saranno di scena sabato alle 19 al PalaCima, casa dell’Alessandria Volley. Sulla panchina delle padrone di casa, c’è una nostra vecchia conoscenza.

Il commento di coach Fabrizio Preziosa: «Altra trasferta molto difficile, anche perché dopo la sconfitta che gli abbiamo inflitto nell’ultima amichevole precampionato ci aspetteranno con il coltello tra i denti. Saranno competitive al massimo e per noi sarà complicatissimo, anche perché Alessandria ha un seguito di pubblico importante e il loro palazzetto di solito è molto gremito. A livello ambientale sarà un match affascinante, un problema in più. Dal punto di vista tecnico, sfidiamo un’avversaria completa: il loro palleggio sa innescare alla grande i centrali, tutti e tre di categoria superiore. Hanno due liberi tra i migliori della B2, seppur con età diverse. Le attaccanti sono pericolose e marcarle non sarà semplice. Dovremo fare una partita corale importante, partendo dalle fasi di battuta e ricezione per cercare di prevalere in break-point e avere più soluzioni in attacco e in cambio-palla. Una partita di alto livello insomma, senza cadere in stupidaggini come accaduto a Moncalieri all’esordio: in quel caso, avevano vanificato la buona prestazione. Stiamo lavorando per arrivare al meglio».

Aggiunge la banda Letizia Gualinetti: «Alessandria è indubbiamente molto forte. Conosciamo bene coach Alessio Bellagotti (a Lessona dal 2010 al 2015, ndr), e lui conosce bene qualcuna di noi e il nostro sistema di gioco. Le abbiamo già incontrate due volte a settembre, esperienze utili per testare il nostro livello. Hanno giocatrici esperte che militano in Serie B da diversi anni, una squadra complicata che per di più gioca in casa. Questo ci deve motivare: sulla carta non siamo favorite, ma avremo modo di provare diverse soluzioni che abbiamo preparato in palestra in settimana. Personalmente, queste partite mi stimolano. Lo staff è stato bravo a farci capire quali sono i nostri punti deboli, dove Alessandria potrebbe farci più male: dopo le prime due giornate ci siamo concentrare su noi stesse. Sabato vedremo, ma siamo tranquille e abbiamo voglia di giocare e divertirci. Speriamo sia una bella partita».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SERIE B2

Sabato 26/10, ore 19. PalaCima di Alessandria

Acrobatica Group Alessandria Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY PRIMA DIVISIONE

Domenica 27/10, ore 20. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Pallavolo Santhià

UNDER18

Lunedì 28/10, ore 20.30. PalaAgil di Trecate (NO)

Igor Volley – GENERALI TEAMVOLLEY

UNDER16

Domenica 27/10, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Pallavolo Santhià

UNDER14

Sabato 26/10, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Sammaborgo U14

UNDER13

Sabato 26/10, ore 14. Palazzetto “Cav. Gerardi” di Cigliano (VC)

Volley Cigliano – CONAD TEAMVOLLEY