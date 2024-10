Calcio, LND, annullate le partite di domani e domenica 27 ottobre

Come pubblicato sul comunicato ufficiale n. 40 odierno, si comunica che tutte le attività agonistiche Regionali e Provinciali, ivi compresa l’attività di Base, in calendario Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre 2024 sono annullate e verranno recuperate in data da destinarsi, mentre la ripresa dei Campionati avverrà Sabato 2 e Domenica 3 Novembre 2024 con le gare già programmate e pubblicate sui rispettivi comunicati ufficiali regionali, provinciali e distrettuali; si precisa che restano in calendario le gare di oggi Venerdì 25 e Lunedì 28 Ottobre p.v. salvo eventuali decisioni connesse all’evolversi delle situazioni climatiche.