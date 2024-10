Bulli e Pupe con la Coda e le iniziative del fine settimana

Nuove iniziative firmate Bulle e Pupe con la Coda ODV.

Domani, sabato 26 ottobre, dalle 9,30 l'associazione sarà presente al Gardenville (Biella) per una raccolta cibo da portare in Sicilia, per aiutare Patrizia Spagnolo e i pelosini del rifugio.

E non è finita qui, perchè domenica 27 ottobre al Charity shop a Mongrando Curanuova in via Cabrino 44 si potranno acquistare articoli per la casa, articoli per animali, piccolo antiquariato e ancora quadri, libri, articoli regalo e tantissime meravigliosi addobbi natalizi e i calendari dell'associazione. E nell'occasione saranno offerte anche caldarroste e il vin brulé. Il tutto per aiutare gli amici pelosi in attesa di adozione.