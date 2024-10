I camminatori di Singapore sono arrivati a Oropa, più forti della pioggia

Dopo giorni di cammino, finalmente, la tappa conclusiva del viaggio iniziato a Santhià: il Santuario di Oropa. Più forti del maltempo, i 9 pellegrini provenienti da Singapore hanno sfidato la pioggia e percorso con entusiasmo il Cammino di Oropa.

Una volta arrivati, tutti loro sono rimasti sorpresi dalla maestosità del luogo e dalla bellezza del paesaggio circostante. Dopo aver registrato il loro passaggio, hanno scattato una foto nella Basilica Antica, a ricordo dell'impresa.

Parlando con loro, si è scoperto com'è nata l'idea, avvenuta nel corso di un tour lungo la via Francigena, in Toscana. In tale occasione, qualcuno ha raccontato della particolarità di Oropa. Da lì, la volontà di raggiungere questo luogo spirituale che, ogni anno, richiama e accoglie migliaia di visitatori.

Ora, il gruppo di amici resterà nella conca di Oropa per qualche giorno prima della partenza verso altri lidi.