Da Singapore al Cammino di Oropa, con tappa a Cavaglià: la storia

Ogni anno il Cammino di Oropa richiama un gran numero di visitatori. Solo nel 2023 sono stati 4500 i passaggi effettuati di persone provenienti principalmente dalle regioni dell'Italia settentrionale (più del 50% da Piemonte e Lombardia) ma non sono mancate escursioni dall'estero (Francia, Gran Bretagna, Svizzera). Perfino da continenti molto lontani dal Biellese (come l'Australia).

È il caso di questi ultimi giorni: nella mattinata di lunedì, 21 ottobre, 9 camminatori di Singapore sono partiti da Santhià per raggiungere il Santuario di Oropa, il cui arrivo è previsto nella giornata di giovedì. “Potete immaginare il mio stupore – confida Alberto Conte di Movimento Lento – Si tratta del primo gruppo organizzato proveniente dall'estremo Oriente. Oltre 10mila chilometri di volo compiuti apposta per percorrere il Cammino di Oropa. Li ho incontrati lungo il percorso ed è stato un piacevole confronto. Sicuramente una grande soddisfazione per il Movimento Lento e per la rete del Cammino di Oropa”.

La loro presenza ha suscitato una grande curiosità anche nel comune di Cavaglià, dove la comitiva si è registrata all'Info-point del paese, dove nel corso del 2024 si sono registrati 2mila passaggi negli orari di apertura ma i numeri sono certamente maggiori. Nel complesso sembra proprio che i dati di afflusso del Cammino di Oropa siano in linea con i valori dello scorso anno. “Di positivo c'è un settembre meraviglioso che ha visto una crescita del 6 per cento in più rispetto allo scorso anno – sottolinea Conte - Dall'altro paghiamo un ottobre sottotono condizionato dalle piogge che non ha favorito i pellegrini. L'impressione è che si andrà verso una conferma dei numeri del 2023”.