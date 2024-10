Biella, il Comune tende la mano agli anziani: in arrivo ricco programma di iniziative

Il comune di Biella, attraverso il suo settore Politiche Sociali, continua a dimostrare un'attenzione costante alle necessità degli anziani, offrendo un ricco programma di iniziative dedicate a questa importante e numerosa fascia della popolazione per favorire un invecchiamento attivo ed aiutare a navigare in modo sicuro nel mondo digitale. Nel contesto di un progetto avviato in collaborazione con la Regione Piemonte e la Coop. Maria Cecilia, ogni lunedì si sono avviati corsi di informatica presso il Centro Dinamico di Via Delleani n. 34, con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali degli over 65.

Il prossimo lunedì 28 ottobre, alla 15,30, ci sarà l'evento dedicato all'insegnamento delle videochiamate, un tema di grande attualità che permetterà agli anziani di mantenere i contatti con familiari e amici, anche a distanza. La partecipazione ai corsi è gratuita. Non solo corsi: l'Assessorato ha in programma anche una visita guidata gratuita per il 12 novembre, in collaborazione con il Duomo di Biella, nell’ambito del Progetto Sia Luce, che si terrà alle 15.30 con ritrovo in Piazza Duomo.

I partecipanti avranno l’opportunità di visitare la Cappella del Seminario Vescovile, un'occasione per scoprire la storia e la bellezza del nostro patrimonio culturale. I cittadini della terza età, residenti a Biella, interessati a partecipare, sono invitati a prenotarsi telefonicamente al numero 015-3507857, nei giorni 23 e 24 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11. È importante specificare il nome, il cognome e il numero di telefono di tutti i partecipanti. Infine, per il 15 dicembre è in fase di organizzazione una gita ai Mercatini di Natale di Asti, che comprenderà anche un’interessante visita guidata della città. Le informazioni dettagliate sulle date e le modalità di iscrizione saranno presto comunicate. Altri appuntamenti sono in fase di progettazione.

"Queste iniziative - commenta l'assessore Isabella Scaramuzzi - rappresentano un passo importante per favorire l’inclusione sociale e il benessere degli anziani, contribuendo a creare una comunità più coesa e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri. Il Comune si impegna così a garantire che gli anziani non solo si sentano parte attiva della società, ma abbiano anche accesso a opportunità di apprendimento e socializzazione."