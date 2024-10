Torna il maltempo a Biella, è allerta gialla per piogge intense

Tornano le piogge nel Biellese, con nuove allerte meteo all'orizzonte. Ne dà notizia l'Arpa Piemonte sul proprio sito web: “Nonostante il Piemonte si trovi all’interno di una vasta area di alta pressione molto livellata e che interessa tutto il Mediterraneo, venti intensi e umidi da sud, provenienti dal Mar Tirreno, determinano precipitazioni sparse sulla regione a partire dal pomeriggio odierno".

E aggiunge: "Il contrasto termico con aria più fresca in discesa da nord, causerà rovesci moderati o localmente forti, anche a carattere temporalesco, sui settori settentrionali delle ragione e, in parte, anche sulle zone pedemontane e sulle pianure occidentali. Nel resto del territorio regionale si attendono precipitazioni generalmente più deboli. I fenomeni andranno ad intensificarsi dalla tarda serata odierna sui settori settentrionali, fino alle ore centrali di domani, per poi attenuarsi nel pomeriggio, mentre sul resto della regione continueranno ad esserci deboli piogge sparse e intermittenti”.

Così, in considerazione delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per la giornata odierna e per domani un bollettino contenente allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del Toce, Novarese, Verbano, Valsesia, Cervo, Chiusella e pianura settentrionale (zone A, B e I). In tali aree sono attesi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.