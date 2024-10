Consigliera di Parità della Provincia di Biella, le candidature sono aperte

E' indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’individuazione e la designazione del/della Consigliere/a di Parità effettiva, finalizzata alla successiva nomina con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La candidatura, unitamente agli allegati, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/11/2024. Il mandato ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.La domanda, debitamente firmata, qualora non si acceda tramite Spid, unitamente al dettagliato curriculum vitae sottoscritto e la documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti professionali dichiarati, utili ai sensi del sopracitato art. 13 comma 1 D. Lgs. n.198/2006 e s.m.i per la valutazione delle/dei candidate/i, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, esclusivamente mediante istanza on-line.

La domanda ed il curriculum vitae dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente nei modi e nelle forme di legge o, in alternativa, dovranno essere inviati tramite sistema di PEC-ID ai sensi del DPCM 27 settembre 2012. (Cfr. art. 65 comma 1 D. Lgs. 82/2005).