Riascoltati per voi: Dream Theater - Awake (1994)

Trentottesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Quest’oggi voglio cambiare genere, consigliandovi l’ascolto di un potentissimo disco progressive metal, un album che ha fatto la storia del genere musicale. Trent’anni fa veniva pubblicato dall’etichetta discografica East West un vero e proprio capolavoro, vi sto parlando di “Awake” del gruppo musicale statunitense, Dream Theater.

"Awake" è il terzo album in studio dei Dream Theater, esso è caratterizzato da sonorità molto più cupe rispetto ai due album precedenti, rappresenta un'evoluzione significativa nel loro sound e nel loro stile, un perfetto esempio di progressive metal, genere che combina elementi di rock progressivo ed heavy metal, con una forte attenzione alla tecnica strumentale e alla complessità compositiva, di cui i Dream, a mio parere, ne sono i maestri assoluti.

Sono convinto che, grazie alla maestria tecnica dei musicisti, unita alle melodie a dir poco indimenticabili, Petrucci e compagni siano riusciti a rendere questo album un pilastro del progressive metal. Quindi, riascoltare "Awake" è un'esperienza che vale la pena vivere, non solo per la sua qualità musicale, ma anche per il contesto in cui è stato creato.

”Awake" è spesso citato come uno dei migliori album di progressive metal di tutti i tempi, certo non sarà al livello di “Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory” (il mio miglior album in assoluto), però è comunque sia riuscito ad ottenere una calorosa accoglienza da parte della critica degli anni novanta, ricevendo recensioni favorevoli da diverse pubblicazioni specializzate. Altro punto a suo favore, è quello di essere riuscito ad ottenere la certificazione di disco di platino, vendendo oltre 250.000 copie in Giappone. Segnalo inoltre che in “Awake” c’è stata l’ultima apparizione del tastierista Kevin Moore, la cui uscita ha segnato un cambiamento significativo nel sound della band nei lavori successivi.

Per concludere e poi vi lascio all’ascolto: “Awake" è un album sensazionale, rappresenta un punto di svolta per i Dream Theater, LaBrie e soci dimostrano tutte le loro abilità e capacità di evolversi, di sperimentare senza compromettere la loro identità musicale, rendono questo disco innovativo ed incredibilmente entusiasmante da ascoltare (“Erotomania” su tutte, vi consiglio l’ascolto ad un volume esagerato!).

I miei brani preferiti sono: troppo facile dire tutto l’album, quindi cercherò di fare del mio meglio e vi segnalo: "Caught in a Web", "Erotomania", "Voices", "Lie" e “Scarred".

Voto: 9,5

Tracce:

1) 6:00 – 5:31

2) Caught in a Web – 5:28

3) Innocence Faded – 5:43

4) Erotomania – 6:45

5) Voices – 9:53

6) The Silent Man – 3:48

7) The Mirror – 6:45

8) Lie – 6:34

9) Lifting Shadows Off a Dream – 6:05

10) Scarred – 11:00

11) Space-Dye Vest – 7:29

Durata: 75 minuti.

Formazione:

James LaBrie (voce); John Petrucci (chitarra); John Myung (basso); Kevin Moore (tastiera) e Mike Portnoy (batteria, percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Awake” ma anche dei Dream Theater e della loro musica.

Al prossimo riascolto…