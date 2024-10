Calcio, tre punti con il Bellinzago: la Biellese è 1° in Eccellenza. Gaglianico esulta nel derby di Prima

Prosegue la marcia solitaria della Biellese che, in trasferta, si aggiudica la vittoria col risultato di 3 a 1 domando il Bulè Bellinzago. Con questo successo, i bianconeri restano in vetta, a debita distanza dalle inseguitrici Oleggio, Baveno e Pro Eureka.

In Promozione, il Ceversama ottiene tre punti importanti nell'anticipo di giornata con l'Ornavassese, così come il Città di Cossato (5 a 1 all'Union Novara) e la Fulgor Chiavazzese RV (2 a 1 alla Juve Domo). In Prima Categoria, esulta il Gaglianico, uscito col massimo della posta in palio nel derby con la Valle Cervo Andorno. Ko anche per la Valle Elvo, superata 1 a 0 dal Cigliano, mentre termina 1 a 1 la stracittadina tra Torri Biellesi e Valdilana Biogliese.

Rinviata la sfida tra Pro Palazzolo e Ponderano, così come quella, in Seconda, tra Mezzomerico Calcio e Lessona. Giornata da dimenticare, invece, per Vigliano e La Cervo, superate di misura da Palestro e Pro Roasio. Infine, in Terza, si registrano il pari della Cossatese con la Romanese e la sofferta vittoria di Futuro Giovani Vilianensis sul campo di Pollone.