Tutti Insieme nello Sport, ANGSA e CSEN per una giornata speciale

Lo sport è molto efficace per l’ inclusione sociale. Praticare sport di gruppo o stare a contatto con la natura stimola positivamente. In base a questi fondamentali CSEN Biella in collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) il 13 ottobre, ha dato vita a un evento: "Tutti Insieme nello Sport".

Svoltosi presso centro sportivo PalaPickleball Al Fuori Campo di Piatto. L'evento ha visto la partecipazione di famiglie, ragazzi e volontari, tutti uniti dalla passione per lo sport e il desiderio di creare legami significativi. Le attività proposte hanno incluso lezioni di Pickleball, uno nuovo sport coinvolgente che arriva dall’ America che sta appassionando molte più persone, sotto la guida di istruttori esperti. Oltre al Pickleball, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di godere di una piacevole passeggiata, accompagnati nei boschi circostanti.

Questo momento di relax ha permesso di apprezzare la bellezza della natura, favorendo interazioni sociali e scambi di esperienze tra famiglie e ragazzi. La mattinata si è conclusa con la consegna dei gadget per i partecipanti. "Tutti Insieme nello Sport" non è stato solo un momento di attività fisica, ma anche un’importante occasione di crescita personale e collettiva dimostrando che lo sport è un potente strumento di inclusione.

Ringraziamo tutti i partecipanti, gli istruttori, i volontari e le famiglie e il suppporto di Banca d’ Asti, NaturalBoom, CONAD e Fondazione FILA per i gadget, inoltre la famiglia Trada/Abbà del ristorante “Al Fuori Campo” per la concessione dei campi di Pickleball. L’auspicio è che eventi come questo possano ripetersi in futuro, continuando a promuovere un messaggio di inclusione e solidarietà.