Sci-abile, nuova giornata sulla neve, questa volta a Torgnon FOTO

Tanto divertimento, risate e tanta compagnia e poi naturalmente lo sport. Sabato 15 febbraio l'associazione Sci-abile, affiliata Csen Biella, è tornata a Torgnon, in Valle d'Aosta, dove ha regalato a un gruppo di giovani una giornata all'aria aperta all'insegna di valori come l'amicizia.

Sci-Abile è un'associazione ODV che ha come scopo quello di far vivere, e condividere, la passione per la montagna, lo sci, la libertà e le escursioni all’aria aperta a “chiunque” voglia, nessuno escluso in totale gratuità. A chi si rivolge l'attività di questa associazione? a non vedenti, paraplegici e chi ha disabilità cognitive.

"Spesso andiamo a Torgnon ma a volte cambiamo - racconta Valerio Ramella, presidente di Sci-abile -, poi offriamo tante diverse attività, tutte senza chiedere nulla alle famiglie, è tutto pensato per andare incontro alle esigenze dei ragazzi come un regalo. Viviamo di donazioni, ed è anche per questo che per portare i ragazzi a fare attività scegliamo belle giornate, in modo da sfruttare al massimo quando possiamo offrire loro e per rispetto nei confronti di chi crede in noi".

Oltre a Valerio nello staff ci sono Marco Borsa, Carlo Cavaliere, Marco Gastaldi Carlo Prina e Adriano Cabrini.

Se volete sapere di più sull'associazione, sulle loro attività e avere qualche info sulle prossime avventure cliccate qui