Le gare di meta’ ottobre di Biella Corse

Cronoscalata Cividale-Castelmonte

Esordio tutto sommato soddisfacente, questo fine settimana in Friuli, per il “pilota della salite” di Biella Corse, Giancarlo Graziosi, in gara per la prima volta con una Skoda Fabia R5 (gruppo Rally, classe Rally 2), anziché la sua abituale Osella Pa21/p. Ha chiuso infatti la sua 47ª Cividale-Castelmonte, ultima prova 2024 del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM Nord), ottavo di classe, nono di gruppo e al 22° posto assoluto.

“La macchina l’ho scoperta in gara, chilometro dopo chilometro” ha commentato al termine. “Le prove su asciutto le ho usate per prendere confidenza col mezzo; poi, in “gara 1”, che era bagnata, ho sfruttato il vantaggio di avere la trazione integrale. In “gara 2”, invece, sperando di “fare il colpaccio”, ho montato le stampo ma, a causa dei ritardi nelle partenze, sono salito col fondo ancora troppo bagnato. E’ stata comunque una bella esperienza, con un assistenza di alto livello del Ferrari Motor Team, che mi ha messo a disposizione la vettura”.

Formula Driver Manerba del Garda

Terzo posto di classe domenica a Manerba del Garda per il "pilota degli slalom" Ezio Perini, in gara con il suo prototipo Mini Formula Suzuki (categoria E). Questo il commento del pilota al termine. "Non ho terminato la prima manche per un principio di incendio causato da una piccola perdita di olio motore finita sugli scarichi (problema per fortuna subito risolto dai commissari di percorso, davvero velocissimi!). Al box siamo riusciti a sistemare la vettura e così ho fatto una buona seconda manche. Nella terza una sbavatura in un tornante mi ha strappato l'ala posteriore ma sono comunque riuscito ad arrivare in fondo e a entrare in classifica".

Trofeo ACI Como

Il navigatore Biella Corse Luca Pieri ha chiuso al 17° posto di gruppo e di classe e al 26° posto assoluto il 43° Trofeo Villa d'Este ACI Como che si è corso questo fine settimana in provincia di Como. Ha gareggiato in coppia con il pilota Luigi Bianchi su di una Volkswagen Polo GTI (gruppo RC2N, classe R5/Rally2).

Rallylegend

Non è andato bene il 22° Rallylegend per il navigatore biellese Enrico Gatto che la scorsa settimana, dal 10 al 13 ottobre, ha gareggiato a San Marino in coppia con il pilota Jason Bosotti su di una Fiat 131 Abarth (anno 1979, classe H3). L’equipaggio, al via nella sezione Rally Legend Historic, si è infatti ritirato per un problema meccanico al termine dell’ottava prova, quando era stabilmente in ventesima posizione assoluta.

Ed ecco le gare del prossimo fine settimana

Rally di Sanremo

Questo fine settimana, oggi, venerdì 18 e domani sabato 19 ottobre si corre il 71° Rally di Sanremo, dove Biella Corse schiera tre navigatori a fianco di piloti di altra scuderia.

Luca Pieri sarà in gara a fianco del pilota Massimo Marasso, sulla Skoda Fabia (gruppo RC2, classe R5/Rally2) numero 24. Venanzio Aiezza, al via con il pilota Giovanni Battista Dello Russo, gareggerà sulla Toyota GR Yaris (gruppo RC3N, classe R1T/Naz.4x4) numero 40. Stefano Bruno-Franco, infine, affiancherà il pilota Massimo Paire sulla Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4, classe Rally4) numero 54.

La gara partirà venerdì pomeriggio da Sanremo dove si concluderà nel pomeriggio di sabato. In programma dieci prove speciali, quattro venerdì (Montalto-Molini, di 2,50 chilometri, Ghimbegna-San Romolo, di 10,51 chilometri, San Romolo-Perinaldo, di 7,73 chilometri e Ghimbegna-Soldano di 26,72 chilometri) e sei la domenica (due passaggi sui tracciati Montaldo-Molini, di 2,60 chilometri, Carpasio-Rezza, di 21,02 chilometri, Calderara-Testico di 10,72). In totale i concorrenti percorreranno 496,24 chilometri, di cui 116,24 di prove speciali.

Trentino Rally

La navigatrice Elena Giovenale sarà invece al via, questo fine settimana (sabato 19 e domenica 20 ottobre), del 2° Trentino Rally, ultima prova della Coppa Rally di Zona 4. Gareggerà a fianco del pilota "O Play" sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 23

La gara, articolata su di un totale di otto prove speciali, partira e arriverà a Mori, in provincia di Trento . In totale i concorrenti percorreranno 297,04 chilometri, di cui 66,82 in prove speciale.