Bagneri, tradizione e castagne: nel periodo autunnale prosegue l'apertura dell'ecomuseo.

Il periodo autunnale, noto per la raccolta delle castagne, svela importanti tradizioni per Bagneri e per il Biellese. Per valorizzare questo tema e le consuetudini affini, l’Ecomuseo della Civiltà Montanara sarà aperto tutte le domeniche di ottobre, in presenza degli operatori della Rete Museale Biellese.

Durante le visite particolare attenzione verrà riservata alla sala del castagno, che ospita e raccoglie numerosi oggetti legati alla cultura e alla lavorazione tipica, anche grazie a pannelli informativi. Durante la giornata sarà possibile osservare 2 graa, gli essiccatoi utili alla conservazione del raccolto.

Le visite si terranno dalle 14.30, fino alle 18.30.