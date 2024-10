21° trofeo Csain Biella , Trofeo Open di Squash, vince Roberto Antonacci FOTO

Sui campi del Centro Sportivo Pralino a Sandigliano, sabato il biellese Roberto Antonacci si è aggiudicato il primo torneo della stagione 2024/2025 Csain, battendo in finale il torinese Ivano Bellosguardo con un secco 3-0.

Grande prestazione anche per Fabrizio Giorza che sale sul terzo gradino del podio dopo aver sconfitto nella finalina di consolazione Stefano Blasi.

Gli altri atleti premiati sono il biellese Luca Di Bernardo che ha la meglio su Riccardo Casalvolone nel tabellone di recupero per il 5° posto e 9° posto per il torinese Stefano Sgambati su un mai domo Marco Abastante in evidente crescita, così come in evidente progresso sono le prestazioni di Stefano Murdaca ai quali è mancato soltanto quel pizzico di freddezza in più in alcuni momenti chiave dei suoi match.

Per quanto riguarda il torneo quadrangolare femminile, la più brava è stata la biellese Irene Corso che si è aggiudicata sul filo di lana il titolo ai danni di Eleonora Baruffi: 96 a 94 rispettivamente i punteggi da loro realizzati sui 99 massimi disponibili!

Bene comunque anche le prestazioni di Claudia Coppa e Carola Cunzolo che hanno fatto sudare le proverbiali sette magliette alle avversarie nonostante una giornata soleggiata ma freschina.

Il sole biellese dell’una però ha poi ben coccolato tutti i partecipanti che hanno potuto godersi uno splendido break di 90 minuti gustandosi le prelibatezze del territorio prima di riprendere le sfide in campo.

Il torneo si è concluso intorno alle ore 18,00 con la premiazione svoltasi nel magnifico giardino del Centro Sportivo Pralino eseguita dal Presidente Provinciale Csain Pierfranco Gilardino, rientrato giusto in tempo dalle elezioni Regionali tenutesi a Torino.

La ASD Biella Squash ringrazia come sempre il pool di sostenitori locali che da anni sostengono gli squashisti biellesi e che hanno reso possibile questa splendida giornata di sport e di allegria: ACQUA LAURETANA, BIRRA MENABREA, NATURAL BOOM e DOUBLE AR SALMING.

I numerosi atleti biellesi e torinesi della ASD Biella Squash lanciano sin da ora il loro guanto di sfida a tutti gli squashisti italiani in attesa della prossima tappa nel biellese di questa estate.