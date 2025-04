Golf, domenica a Cavaglià si gioca il Campionato Biellese di doppio FOTO

Domenica al Golf Club Cavaglià si giocherà uno degli appuntamenti clou del nostro calendario. C'è in programma infatti la 11esima edizione del Campionato Biellese di doppio - Trofeo Cappellificio Biellese 1935. I partecipanti si sfideranno in una gara a coppie sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (medal).

Campioni uscenti Stefano e Andrea Villa nella classifica netto e Vittorio Scribanti e Filippo Bodo nel lordo.

Le iscrizioni sono aperte (50€ pro capite incluso green fee, tassa iscrizione alla gara e rinfresco (per i soci Gc Cavaglià 20€), attesi in campo (a 6 giorni dall’inizio sono già 80 gli iscritti) alcuni dei migliori amateur della provincia.

Mentre il weekend si aprirà sabato con la tappa del circuito con finale nazionale Green Pass Card Trophy (Stableford - 18 buche - 3 categorie - iscrizioni soci 20€ - possessori GreenPass card 55€ - esterni gara + green fee 70€).