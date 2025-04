Due ori per Alexandra Valciu ai Campionati Nazionali di Health Qi Gong e Taiji

Domenica 6 Aprile, presso Carpi (Modena) si sono tenuti i Campionati Nazionali di Health Qi Gong e Taiji. La manifestazione organizzata e diretta dal Gran Maestro Xu Hao, Presidente della IHQA (Italy Health Qi Gong) e membro direttivo della IHQF (International Health Qi Gong Federetion) con sede in Cina, ha visto la partecipazione di allieve e allievi da varie regioni dell’Italia. Dopo la presentazione iniziale la giornata ha visto susseguirsi atleti in dimostrazioni di Kobudo di Okinawa, Karate, Taiji e Wushu per dare il via alle gare. Competizioni di Qi Gong a Squadre ed Individuali, competizioni individuali di Taiji per terminare la sera con la sessione di esami Duan Internazionali. A tale evento ha partecipato, come sempre con risultati di eccellenza, la biellese Asd Fudoshin, guidata dal M° Marco Toniolo. Nello specifico l’atleta Alexandra Valciu ha vinto due medaglie d’oro aggiudicandosi punteggi davvero sorprendenti con 9,50 nella forma Mawangdui Daoyin Shu e 9,22 in Daoyin Yanshen Gong, molto bene anche Ginevra Paolucci che si aggiudica due medaglie di argento con i punteggi 8,75 in Mawangdui Daoyin Shu, e 8,33 in Taiji Yang Shen Zhang. Valciu, Paolucci e il M° Toniolo hanno poi sostenuto l’esame di passaggio di grado. Questi eventi sono sempre un ottimo esempio di condivisione, confronto positivo e crescita sia tecnica che umana. Ricordiamo che ASD Fudoshin tiene corsi di Qi Gong a Pettinengo, Vergnasco e Villareggia, corsi di Karate a Dorzano, Mottalciata e Villareggia e Fitness musicale (Zumba) a Mottalciata, Vergnasco e Villareggia. Per informazioni 349.16.31.006 - 335.62.36.495