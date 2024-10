“Una Bussola per Rinascere”: un percorso dedicato a famiglie con figlio o in attesa.

Educatrici, pedagogiste, psicologhe, ostetriche insieme sul territorio per orientare le famiglie alla nascita, al parto, al diventare genitori: il percorso “Una bussola…per nascere” riprenderà con la sua terza edizione oggi, mercoledì 16 ottobre. Si tratta di un progetto ideato per chi desidera diventare genitore, per chi è già in dolce attesa e per chi è diventato mamma o papà da poco tempo.

La proposta ideata dall’equipe educativa della Cooperativa Sociale Tantintenti, che opera negli ambienti di apprendimento di Cascina Oremo, ha come obiettivo condurre le famiglie, sia genitore singolo sia in coppia, in un viaggio alla scoperta dello sviluppo del bambino, dalla nascita ai primi 6 mesi di vita, prendendo spunto dal pensiero pedagogico montessoriano. All’interno del percorso sono previsti otto incontri, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni del territorio biellese che si occupano di temi legati alla nascita.

Ci saranno i consultori dell’Asl di Biella con le loro ostetriche, che racconteranno del parto in ospedale e del loro ruolo fondamentale nello stare accanto alle neo mamme. Le ostetriche di “GEA ostetriche e salute al femminile”, che parleranno invece del parto a domicilio. Le educatrici del consultorio di Cossato, Cissabo, per raccontare i primi passi da neo genitori. L’associazione di mamme MOM’S come punto di incontro e sostegno tra neo mamme.

E ancora le “welfare manager” del progetto Bi.lanciare per parlare di diritti, doveri e opportunità sulla conciliazione. Le bibliotecarie della “Biblioteca Ragazzi” di Biella che parleranno del progetto "Nati per leggere", oltre che educatori ed educatrici delle Cooperative Tantintenti e Sportivamente.

Il programma nasce proprio dalla collaborazione tra enti pubblici e privati per dare alle famiglie una visione dell’ampia offerta del territorio sul tema della nascita. Gli incontri saranno tutti al mercoledì, dal 16 ottobre al 27 novembre, con l’aggiunta di lunedì 18 novembre, tutti dalle 17 alle 18.