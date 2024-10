Morsicato alla testa da un cane, bimbo di 8 anni grave in ospedale al Degli Infermi

Le notizie sono ancora frammentarie, ma nel pomeriggio di oggi sabato 12 ottobre un bambino di 8 anni mentre si trovava a una festa di compleanno sembra che sia stato morsicato al capo da un cane di grossa taglia.

Il dramma si sarebbe consumato a Biella, in via Santuario di Oropa, e data la gravità delle ferite riportate, il bambino sarebbe stato trasportato all'ospedale di Biella in codice rosso.

I medici del Degli Infermi stanno procedendo con le cure mediche del caso.

Seguiranno aggiornamenti.