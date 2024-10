TeamVolley, si parte: esordio tosto a Moncalieri

La terza stagione consecutiva del Bonprix TeamVolley nel campionato nazionale di Serie B2 si aprirà sabato pomeriggio al PalaBlu di Moncalieri. Alle 18, le biancoblù lessonesi incroceranno le lame contro le forti torinesi dell’Ascot Lasalliano ToPlay, formazione appena scesa dalla B1.

Il commento di coach Fabrizio Preziosa: «Finalmente ci siamo. Dopo sette settimane di lavoro - tra preparazione, amichevoli e tattica - è arrivata quella più importante: la settimana dell’esordio. Dopo le partite del precampionato ci sono sensazioni positive: mi riferisco soprattutto all’uscita dello scorso sabato contro Alessandria, dove ci siamo imposti nei primi tre set. Abbiamo saputo rimontare e imporci, e dall’altra parte della rete c’era un avversario molto quotato. C’è speranza, nonostante il fatto che sabato andremo ad affrontare una delle partite in assoluto più difficili del nostro calendario. Moncalieri è una corazzata e sfidarle a casa loro non renderà il match più agevole. Lo prendiamo come uno stimolo, non ci scoraggiamo. Vediamo a che punto siamo e mettiamoci alla prova, nel test più difficile. Non sarebbe giusto dire che “non abbiamo niente da perdere”: avremo un’opportunità di metterci in mostra contro una rivale forte e dobbiamo sfruttarla, a prescindere dal risultato. Ci presenteremo nelle migliori condizioni possibili, a nostra volta dovremo cercare di essere il “peggior cliente” per Moncalieri».

Le parole della schiacciatrice Alessia Diego: «Finalmente si torna a giocare, dopo lunghe settimane di duro lavoro. La preparazione è stata intensa e costellata da tante amichevoli importanti: il feedback è stato positivo, contro Alessandria ad esempio si è vista una buona pallavolo. Questo però deve essere un punto di partenza e non un arrivo, perché la nostra stagione va costruita su questa base». Aggiunge la palleggiatrice Benedetta Daffara: «Moncalieri è una squadra forte, ma siamo abbastanza preparate. Ci stiamo lavorando da settimane e sarà di certo un’esperienza utile, anche perché la prima giornata è sempre particolare, come ogni nuovo inizio. Noi puntiamo sull’unione della squadra, poiché è quello che fa davvero la differenza. Da questa base si parte, poi vedremo cosa accadrà».