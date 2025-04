Persone soccorse, piante a terra e frane. Il maltempo flagella il Biellese, ecco gli interventi dei Vigili del Fuoco

In tutta la giornata di oggi, 16 aprile, i Vigili del Fuoco di Biella, assieme ai volontari di Cossato e Ponzone sono stati impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo.

Si registrano molte piante su cavi della corrente, cavi telefonici, allagamenti, frane, soccorsi persona e incidenti stradali. A Occhieppo Inferiore una persona è stata soccorsa perché con l’esondazione del torrente Elvo è rimasta bloccata.

Da segnalare anche la rete ferroviaria bloccata a Sandigliano con il treno impossibilitato a proseguire la corsa per via della rete ferroviaria allagata. Il treno bloccato aveva a bordo circa 250 persone che rientravano verso Biella, è stato necessario anche l’intervento di una autoambulanza in quanto una bambina si è spaventata. Le sue condizioni sono buone.

Uno smottamento ha interessato la Settimo Vittone dove ha visto alcuni dipendenti di una ditta impossibilitati al passaggio con le proprie auto. Uno a Biella, in via Ogliaro dove la frana ha invaso tre quarti di carreggiata. A Tollegno, invece, una pianta cadendo ha colpito un’auto che transitava e la signora all’interno è rimasta incastrata e soccorsa dai sanitari del 118.