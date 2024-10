Le corse della settimana del 7 ottobre di newsbiella.it

Questa settimana nel Biellese si corre a Biella per il 32° Circuito Città di Biella e a Gaglianico per il 51° Giro delle Cascine.

Il 32° Circuito Città di Biella è sabato 12 ottobre. Partenza e arrivo sono in piazza Duomo. L'evento è organizzato da ASD Gac Pettinengo. La grande atletica correrà nel “salotto” di Biella. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.biellasport.net sino alle ore 24 del 7 ottobre. L'ORARIO DELLE GARE: Miglio maschile SM60 e over (2 giri per totale di 1609,35 mt) alle 14,40; Miglio femminile tutte le categorie (2 giri per totale di 1609,35 mt) alle 14,50; Campionato Regionale Cadette (3 giri da 800 metri per totale di 2400 metri) alle 15,10; Campionato Regionale Cadetti (4 giri da 800 metri per totale di 3200 metri) alle 15,35; Miglio maschile SM50/55 (2 giri per totale di 1609,35 mt) alle 15,50; Staffetta Medie Inferiori – Serie 1 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti) alle 16,10; Staffetta Medie Inferiori – Serie 2 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti) alle 16,30; 3000 metri a inviti DONNE (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 metri) alle 16,45; Staffetta Medie Inferiori - Serie 3 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti) alle 17; Campionato Regionale Ragazzi (2 giri da 800 metri per totale di 1600 metri) alle 17,10; Miglio maschile SM35/40/45 (2 giri per totale di 1609,35 mt) alle 17,20; Miglio maschile AJPSM (2 giri per totale di 1609,35 mt) alle 17,30; Campionato Regionale Ragazze (2 giri da 800 metri per totale di 1600 metri) alle 17,45; 3000 metri a inviti UOMINI (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 metri). 6° TERMINE ISCRIZIONI lunedì 07 Ottobre 2024 inviando via e mail la composizione esatta della formazione , allegato o scaricabile dal sito www.biellasport.net con il nome il cognome e la data di nascita dei singoli componenti (RIGOROSAMENTE IN STAMPATELLO) al seguente recapito: e-mail: gacpettinengo@biellasport.net Per informazioni: Responsabile Segreteria: Sartori Luigi: tel. 3289449885 Vialardi Paolo: tel. 3397150369 Ferrarotti Alessandro Mario: tel.3518648916. Si tratta di una prova sul miglio (mt.1609,35) riservata a tutte le società in regola con il tesseramento FIDAL - EPS RUNCARD che si svolgerà nel centro storico di Biella, sul Classico circuito, Via Duomo, Via Marconi, Via Crosa, Via Palazzo di Giustizia, via Vescovado, via Seminari con arrivo e partenza all'altezza della Piazza del Duomo, che i concorrenti dovranno percorrere 2 volte.

Domenica 13 ottobre a Gaglianico si correrà invece il 51° Giro delle Cascine organizzata da l’A.S. GAGLIANICO 1974 in collaborazione con il Comune di GAGLIANICO e SANDIGLIANO. Due i percorsi proposti. Il ritrovo sarà presso Palestra Scuola Media F. Petrarca dalle 7,30. Per info Telefono: 339.7123903 E-mail: alberto.cappio@alice.it Iscrizioni su Sul sito www.irunning.it Ore 9.30 Partenza gara “51° Giro delle Cascine“ - AGONISTICA - Uomini Km. 5; Ore 9.35 Partenza gara “51° Giro delle Cascine“ - AGONISTICA - Donne Km. 5 Tempo Massimo = 50 MINUTI dalla partenza; Ore 9.45 Partenza “Passeggiata nel 51° Giro delle Cascine“ Non Competitiva / Camminata Ludica Motoria Km. 4,3; Ore 10.15 Partenza gara “51° Giro delle Cascine“- AGONISTICA - Uomini Km. 10; Ore 10.20 Partenza gara “51° Giro delle Cascine“- AGONISTICA - Donne Km. 10 Tempo Massimo = 1 H. 30 MINUTI della partenza. Ore 10.00 c.a. PREMIAZIONE ASSOLUTI K 5 / Ore 12.00 c.a. K 12.15 M/F PREMIAZIONE CATEGORIE “Fai da Te” appena in possesso delle classifiche.

A Occhieppo Superiore sempre domenica è in calendario il Trail del Cep ed Dzora organizzato dalla Pro Loco. Due i percorsi il trail 9km e la camminata da 3,5km. Iscrizioni dalle 9,30 a Villa Mossa, partenza alle 10,30 e alle 10,45 per la camminata.