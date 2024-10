Stefano Aglietta è il nuovo presidente della Sezione Filature Uib

La Sezione Filature dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita ieri in Sala Valetto, ha eletto alla presidenza Stefano Aglietta per il mandato 2024-27. Succede a Marco Bortolini, eletto vice presidente dell'Uib nell'assemblea generale dello scorso 23 settembre, con delega allo Sviluppo delle Filiere Industriali.

Aglietta, 36 anni, è alla guida di Italfil, l'azienda di famiglia che da oltre 50 anni produce filati pettinati in lana di alta qualità. "Ringrazio gli imprenditori della Sezione per la fiducia che mi hanno accordato: un grazie particolare va al past president, da cui raccolgo il testimone per proseguire nel segno della continuità. In particolare, continueremo ad impegnarci su tre priorità: la valorizzazione della filiera nella sua interezza, la sostenibilità in tutte le sue accezioni, le persone (soprattutto i giovani) per cui la manifattura deve riuscire ad essere più attrattiva".

"La presidenza delle "Filature" è stata per me un'esperienza arricchente, a partire dal dialogo con i colleghi che trovano nella Sezione il luogo naturale in cui confrontarsi su temi e problematiche di interesse comune, specifiche per il nostro settore. Auguro quindi buon lavoro al neo presidente per il suo mandato".