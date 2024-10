Giornate FAI d’Autunno a Casa Zegna

Sabato 12 e domenica 13 ottobre ritorna il consueto appuntamento autunnale con le Giornate FAI – Fondo Per l’Ambiente Italiano in collaborazione con la Delegazione FAI Biella e l’Oasi Zegna.

PROGRAMMA DI SABATO 12 OTTOBRE

ore 10.30

IL CICLORAMA

Presentazione dell’opera di UNIDEE

Presentazione dell’opera collettiva organizzata da UNIDEE Residency Programs di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto a cura di Guerrilla Spam. Il ciclorama di tessuto ospita un sistema di segni, immagini e simboli cuciti che raccontano l’esperienza immersiva nel territorio dell’Oasi Zegna che ha coinvolto sette studentesse biellesi del Liceo Artistico G. e Q. Sella e del Liceo Cossatese Valle Strona; una narrazione collettiva del paesaggio di cui il gruppo ha fatto esperienza durante la residenza estiva “Abitare il paesaggio – Summer School 2024” Sala Quadri – Ingresso libero

ore 16

LA TRAMA E LA NEVE. MIMMO JODICE A TRIVERO.

Conversazione con Walter Guadagnini e Anna Zegna

Un’occasione per scoprire in anteprima la storia del progetto fotografico che la Fondazione Zegna ha commissionato a Mimmo Jodice (Napoli, 1934), perchè ritraesse il paesaggio dell’Oasi e gli interni del Lanificio Zegna, ancora oggi operativi, e che per la prima volta viene esposto al pubblico in occasione della mostra Mimmo Jodice. Oasi, a cura di Walter Guadagnini con Barbara Bergaglio, organizzata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino in collaborazione con la Fondazione Zegna. Sala Quadri – Ingresso libero

ore 15 e ore 17

VISITA GUIDATA al LANIFICIO ERMENGILDO ZEGNA

Percorso alla scoperta delle opere di Mimmo Jodice Contributo a favore del FAI

ore 11-17

APERTURA DI CASA ZEGNA

Visite libere alla mostra permanente “From Sheep to Shop” e alla temporanea “ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti” di Rebecca Moccia. Seguendo il cambio delle stagioni, la nuova installazione ambientale di Rebecca Moccia propone un gruppo di opere e tessuti dai colori caldi che riscaldano l’ambiente e gli conferiscono un aspetto morbido e accogliente. Ingresso libero

ore 17

APERITIVO DI CHIUSURA

Sala Quadri

PROGRAMMA DI DOMENICA 13 OTTOBRE

ore 10.30

IL RIPOSO DEL BOSCO E L’INCANTO DEI SUOI COLORI

Incontro con lo scrittore Alessandro Mesini e il dottore forestale Corrado PanelliUn occasione per approfondire il ciclo vitale del bosco durante il suo riposo autunnale e invernale. Alessandro Mesini e Corrado Panelli guideranno i partecipanti attraverso il fascino dei colori del bosco, con una riflessione sulla bellezza e la magia che la natura offre in ogni stagione, soprattutto quando rallenta per rigenerarsi.Sala Quadri – Ingresso libero

ore 14

PASSEGGIATA GUIDATA NEL BOSCO

Con la guida dello scrittore Alessandro Mesini e del dottore forestale Corrado Panelli, con partenza dalla Bocchetta Stavello, si percorre “Il sentiero della civetta”: un itinerario immerso tra abeti e larici alla scoperta del bosco e del progetto Zegna Forest nei colori dell’autunno.Durata: 1h30′Dislivello: 100 mBocchetta di Stavello

ore 14.30LABORATORIO DI CESTERIA

Il laboratorio, a cura dell’Associazione Passi d’asino, permetterà di approfondire il riconoscimento dei materiali (salice, nocciolo, vitalba, olmo, ulivo), il periodo migliore per raccoglierli e le tecniche base dell’intreccio. Impareremo le tecniche per la costruzione di un cestino tradizionale, con il fondo, le pareti e il bordo di chiusura. Al termine, ognuno porterà a casa il proprio cestino.

ore 11 – 17

LABORATORIO “DAL SEME AL BOSCO”

Attività per tutte le età, organizzata in occasione della giornata FAMU – Famiglie al MuseoPossono tanti semi diventare un bosco? Quanto il nostro contributo può influire sul futuro della Terra? Partendo dalla lettura del libro “I Boschi di Ermenegildo” e prendendo esempio dalla sua storia, impariamo il valore di piantare un seme, di accudirlo osservando la sua crescita, per restituirlo infine alla Natura. Ingresso libero

ore 11-17

