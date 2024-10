Valdilana, La Compagnia in Allestimento al teatro di Falcero con uno spettacolo

“La Compagnia in Allestimento” di Valle Mosso, a grande richiesta, torna sul palco con la replica di “E stavolta sarà la fine”, una commedia teatrale comica in due atti.

“Dopo il successo del primo spettacolo a giugno, - affermano i componenti del gruppo - abbiamo deciso di rispondere alle richieste del pubblico che, con entusiasmo, chiedeva di riproporre la commedia. Contenti e onorati di questo invito, ripresenteremo la medesima storia, sempre presso il Teatro di Falcero (sotto la Chiesa) in località Valle Mosso, nel giorno di sabato 12 ottobre, alle 21. Le informazioni sono al numero 347-3449959”.

Questa compagnia “amatoriale”, nata nel settembre 2021, riunisce persone di differenti età e di diverse provenienze, con la stessa passione per il teatro e mosse dal desiderio di portare un po’ di allegria e di divertimento nella comunità locale.

“Stiamo già programmando una ulteriore replica per il mese di dicembre presso il Centro Polivalente di Sandigliano, - concludono gli “attori” - in collaborazione con l’associazione “Amici del Cinema”. Inoltre, il nostro desiderio è di continuare il percorso insieme. Per tale ragione, stiamo abbozzando le idee per un nuovo spettacolo da portare in scena nel corso del 2025. Non ci mancano la creatività e l’euforia, unite al piacere di ritrovarsi e crescere come persone e come gruppo. Speriamo, quindi, di ricevere affetto e calore anche dal pubblico nelle prossime rappresentazioni per proseguire, motivati, questa avventura!”.