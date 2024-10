Storie di Piazza, fine settimana ricco di eventi e spettacoli

Un ricco fine settimana di spettacoli quello dell’11-12 e 13 ottobre per Storie di Piazza aps. - L’11 ottobre lo spettacolo dedicato a Quintino Sella alpinista, Sui passi di Quintino, prodotto grazie al CAI nazionale da Storie di Piazza nel 2023, entrerà nella casa circondariale di Biella per il progetto In corda doppia, Percorsi dalla montagna al carcere e dal carcere alla montagna del CAI Biella. Interpreti: Oriana Minnicino, Franco Marassi, Cristina Colonna, musiche Simona Colonna e il coro La Genzianella. Regia Manuela Tamietti. - Il 12 ottobre alle 21, lo spettacolo Malamore, ma l’amore no, di Guido Ceronetti, scritto a quattro mani con Manuela Tamietti nel 2011 e dedicato al Maestro e alle sue poesie, racconti, marionette e suggestioni, e ripreso completamente rinnovato nel 2021, sarà a Torino a Casa Bit nell’ambito della rassegna Il cuore del Teatro.

Il 13 ottobre per la Rete Museale Biellese, in collaborazione con il Comune di Sostegno, Storie di Piazza presenterà al Museo del Bramaterra di Casa del Bosco a Sostegno il DiVin ristoro, uno spettacolo a tappe per celebrare il vino e le dolci colline che caratterizzano il paesaggio e che permettono la nota produzione nella zona. L'evento si inserisce all'interno di un'iniziativa più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Biellese, Storie Biellesi, rassegna sostenuta da Fondazione CRB, Regione Piemonte e Rete Museale Biellese. Lo spettacolo mette in luce una delle eccellenze del territorio: il vino che, nelle zone del Bramaterra, è simbolo di una tradizione vinicola antica e raffinata. Il DiVin Ristoro offrirà infatti un'esperienza immersiva tra arte, storia e narrazione coinvolgendo i partecipanti in un percorso che esplorerà non solo la produzione vinicola locale, ma anche i legami culturali e artistici che essa rappresenta.

Nel corso dell'evento, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le peculiarità del Bramaterra attraverso visite guidate al Museo, che custodisce strumenti e testimonianze legate alla viticoltura tradizionale, e ascoltare le musiche e le storie create per l’occasione da Storie di Piazza, nota per la sua capacità di raccontare il territorio attraverso performance teatrali e narrazioni coinvolgenti. Gli attori della compagnia animeranno il pomeriggio con racconti e rappresentazioni legate alla storia della viticoltura, arricchendo l'evento di un'atmosfera suggestiva e affascinante. Testi Luca Antonello, Veronica Morellini, Luciano Tomasoni, Renato D’Urtica con Luca Antonello,Veronica Morellini, Oriana Minnicino, Luciano Tomasoni, Lavinia Pizzo. Musiche Simona Colonna, Elena Straudi Coordinamento Manuela Tamietti e Francesco Logoteta.

Partenze su prenotazione dal Museo del Bramaterra al 3274858731 (messaggio) dalle ore 15, visita a Museo per chi lo desidera e postazioni teatrali e musicali a tema con passeggiata tra i filari. Ingresso ad offerta libera.