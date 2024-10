Oltre 200 persone a Pray per la Camminata in Rosa (foto di Ermanno Orsi)

Pubblico delle grandi occasioni a Pray in occasione della Camminata in Rosa, andata in scena nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre. Oltre 210 partecipanti per una lunga carovana rosa che ha percorso le vie principali del paese per un tragitto lungo quasi 3 chilometri.

Visibilmente soddisfatti gli organizzatori, Pro Loco di Pray e Avis Comunale di Coggiola: “Una gran bella festa, è stato un successo oltre le più rosee aspettative. Il lavoro è stato ripagato in pieno. È giusto il detto l'unione fa la forza”. Al termine dell'escursione, rinfresco in compagnia e dj set.