Bettoli e Veronese da record al Vertikal Tovo, sfiorati i 200 partecipanti: grande risultato per il GS Favaro FOTO e VIDEO

Bettoli e Veronese da record al Vertikal Tovo, sfiorati i 200 partecipanti: grande risultato per il GS Favaro (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Grande risultato per il Gruppo Sportivo Favaro che, per l'edizione 2024 del Vertikal Tovo, in programma questa mattina, 6 ottobre, ha sfiorato i 200 partecipanti. Numeri straordinari di una manifestazione che ha visto molti atleti in gara lungo un percorso verticale classico da circa 3 chilometri e 1000 metri di dislivello positivo, in partenza nella conca di Oropa, come sottolineato dal presidente della realtà sportiva (affiliata CSEN) Corrado Vigitello nella videointervista qui sotto riportata.

Alla fine, Peter Cesare Bettoli si è laureto campione, con un tempo da record pari a 34'52''. Alle sue spalle Simone Eydallin (36'32'') e il francese Jocelyn Verdenal (37'40''). Minutaggio da record anche tra le donne, con la prima classifica Ilaria Veronese (42'23''), seguita a ruota da Gloriana Pellisier (45'17'') e Christine Vicquèry (47'29'').

Inoltre, questa edizione è stata contrassegnata dal primo anno di gemellaggio tra il Vertikal Tovo e il Vertical Tube di Villeneuve (in Valle d’Aosta), in agenda il prossimo 3 novembre e dalle caratteristiche tecniche molto simili, come confermato da Vigitello.

Notevole la presenza valdostana, con circa 70 runners, giunti dalla vicina regione. Non va infine dimenticato che l'intera manifestazione sportiva è stata intitolata alla memoria di Jean Pellissier, uno dei più forti atleti valdostani, scomparso nel 2023. A fine gara, sono stati diversi i commenti a caldo positivi circa l'evento.

Di seguito il videoservizio.