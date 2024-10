Graglia, V Giornata della Fratellanza e della Pace: oggi le celebrazioni al Santuario.

Oggi, domenica 6 ottobre, si svolgerà nella Basilica del Santuario di Graglia (Biella) la quinta edizione della Giornata della Fratellanza e della Pace, con la partecipazione delle comunità cristiana, buddhista, ebraica, musulmana.

Fondatori e promotori dell'incontro interreligioso sono il Rettore del Santuario Don Eugenio Zampa e il Lama Paljin Tulku Rinpoce Abate del Monastero Mandala Samten Ling di Graglia. Attesi i Rappresentanti delle principali Religioni e le Autorità del territorio piemontese,

“Comprendere e accettare le differenze di pensiero e religione, per costruire un mondo in cui la pace e il dialogo siano il valore fondante di ogni comunità.” Questo l'obiettivo della Giornata nata nel 2020, anno giubilare in cui ricorrevano i 400 anni del Santuario, lo stesso giorno di pubblicazione dell’Enciclica di Papa Francesco "Fratelli tutti".

Il 6 ottobre, dichiarano i promotori, in un momento storico flagellato dai conflitti, muoveremo un altro passo significativo nel dialogo interreligioso ed interculturale, che in questi anni ha portato il Santuario di Graglia ad essere un polo della pacifica convivenza tra le genti.

Dopo la S. Messa del mattino, alle ore 11.30 si darà inizio all’evento, con la suggestiva lettura da parte dei Religiosi delle “parole di pace” tratte dai Testi sacri delle rispettive Tradizioni.

Al termine, alle ore 13.00 il pubblico e i Relatori pranzeranno al Ristorante del Santuario, dopo una benedizione del cibo da parte dei Religiosi.

L’evento è aperto a tutti i cittadini che intendono testimoniare con la loro presenza la scelta della pace e della fratellanza.

Per motivi organizzativi è obbligatorio prenotare.