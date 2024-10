Valdigne Triathlon ai Campionati Sprint e al Mondiale XTerra: ottimi risultati e gran spirito di squadra FOTO

A Cervia nella stupenda location della località romagnola con arrivo sul Lungomare Grazia Deledda già teatro di numerose importanti manifestazioni di ciclismo, triathlon e altri sport, si sono disputati sabato e domenica i Campionati Italiani di Triathlon Sprint, di Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint a Squadre.

Grandissima la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, migliaia gli iscritti, numeri veramente positivi per la Federazione Italiana Triathlon. La due giorni è stata gestita in maniera meravigliosa da due Speaker che, come al solito, hanno dato brio, gioia, passione e competenza: Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone. Sabato nella gara di Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto e U23 (su distanza 750m-20km-5km), al femminile prestazione top per Carlotta Missaglia che nella run finale ha staccato progressivamente le avversarie e ha conquistato un meritatissimo Titolo Italiano Assoluto.

Ottime gare, con una prima frazione con un mare veramente difficile, per la lecchese Carlotta Bonacina, e per la torinese Silvia Visaggi, dopo l’argento paraolimpico come Guida di Francesca Tarantello. Bella gara per la giovane biellese Costanza Antoniotti, 1° tra le Junior, brave e con ottimi piazzamenti per la reggiana Matilde Salati, l’arquatese Erica Pordenon e la varesina Erica Maculan entrambe protagoniste di gran recuperi in seconda e terza frazione. Al maschile buoni piazzamenti, con gare di grande impegno, per il loanese Ivan Cappelli, il padovano Giacomo Mazzolin, il torinese Enea Demarchi e il biellese Giacomo Frassati (per lui una gran frazione di nuoto).

Nel pomeriggio, nella gara di Campionato Italiano Open, che assegnava tra gli Age Group gli ambiti Titoli Italiani di Categoria, grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro. In campo femminile, secondo posto assoluto e Oro tra le M2 per la novarese Monica Cibin, ancora una volta straordinaria per la sua grinta agonistica, 6° posto assoluto e oro tra le M1 per la varesina Sara Speroni in grande spolvero in bike e nella run finale.

Molto brava la giovane parmense Asia Baistrocchi, 2° dopo il nuoto, 9° assoluta e argento tra le YB. Peccato per l’altra parmense Fosca Boldrocchi vittima di una rovinosa caduta in bike che le ha compromesso la gara quando era in ottima posizione dopo il nuoto. Bronzo a pochissimi secondi dall’oro e dall’argento per la sempre medagliata biellese Alessandra Degiugno tra le M3, per lei una gara di rincorsa al primo posto sfumata nei metri finali. Gare decisamente positive per la torinese Tiziana Squizzato, la biellese Federica Stangalino e le vigevanesi Elisa Zorzolo e Nadia Goldoni, per loro tanto agonismo e tanto divertimento! Ancora uno stupendo oro tra le M7 per una combattiva Rossella Carletti.

Al maschile si registra un altro podio per un atleta casalese, Edoardo Mazzucco, 8° assoluto e bronzo S1 con una strepitosa run finale. Da sottolineare il 9° posto tra gli Junior per l’ottimo arquatese Mirco Pordenon e il 6° tra gli M2 per il biellese Marco Schiapparelli. Tante belle gare per l’aostano Andrea Pirana, il reggiano Pietro Salati, i torinesi Filippo Gai e Marco Sabbatini, il valdostano Leonardo Vairetto, l’arquatese Sergio Pordenon, il varesino Dario Nitti e i biellesi Sergio Costa e Alberto Belli. Ancora un oro per il romagnolo Michele Vanzi tra gli M8, con un gran risultato cronometrico. Peccato per il biellese Claudio Ramella Bagneri che per un involontario errore di percorso ha visto sfumare la medaglia tra gli M7.

In serata nella grande Festa per la premiazione per i risultati delle ultime due stagioni, Valdigne Triathlon è stata premiata nelle tre classifiche principali (unica Società presente in più di una premiazione a testimonianza di grandissimo impegno sportivo) ecco i risultati: terzo posto nel Circuito Triathlon 2024; secondo posto nel Campionato Italiano 2023; secondo posto nel Trofeo Age Group 2023. In più sono stati premiati per i risultati nazionali ed internazionali: Marco Schiapparelli, Tiziana Squizzato, Rossella Carletti, Marinella Sciuccati e Michele Vanzi.

Domenica 29 settembre si sono disputati i Campionati Italiani di Staffetta Mista 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint. Valdigne Triathlon ha schierato ben 6 Staffette Miste (la squadra italiana con il maggior numero di Team con Minerva Roma e 2 Team di Coppa Crono che hanno consentito a ben 40 atleti di calcare il campo gara dei Campionati Italiani. Nel Campionato Italiano di Staffette 2+2 (ogni atleta doveva percorrere a staffetta 300m-5km-1,5km), grande prestazione della Staffetta composta da Barison-Bonacina-Mazzolin-Missaglia che ha conquistato uno stupendo 8° posto su circa 70 staffette presenti! Molto positive le altre staffette composte da: Cappelli-Antoniotti-Mazzucco-Visaggi; Frassati-Maculan-Demarchi-Salati M.; Pordenon M.- Cibin- Gatti-Ventre; Salati P.-Speroni-Gai- Pordenon E. ; Schiapparelli-Baistrocchi-Sabbatini-Degiugno.

Un particolare plauso in particolar modo ai giovanissimi che hanno dato tutto in questa gara veramente spettacolare dando anche riscontri cronometrici di tutto rispetto. In Coppa Crono femminile su distanza Sprint (750m-20km-5km) il Team composto da Goldoni-Stangalino e Zorzolo ha stupito tutti per il suo agonismo e i suoi sorrisi durante la gara. Tra gli uomini, prova tra i Team di vertice, per il Team composto da Nitti – Pirana -Costa e Vairetto.

Sabato 28 settembre si sono svolti, nella stupenda località di Molveno in Trentino, i Mondiali X TERRA, manifestazione apicale per gli amanti del Triathlon off-road, bella gara tra gli AG del veneziano Marco Barison che ha conquistato l’argento tra gli S2 e il 17° posto assoluto con una prova tra i top. Ora il focus per gli atleti di Valdigne Triathlon è sulle ultime gare di stagione.