Ambiente, la missione possibile contro il climate change

Monitorare lo stato di salute del pianeta e dell’uomo in condizioni estreme, fotografare il cambiamento climatico in atto e interrogarci tutti su una necessaria presa di coscienza. Un modo per raccontare il cambiamento climatico facendo divulgazione e sensibilizzazione.

Sarà questo il tema principale dell’incontro a Biella, martedì 8 ottobre dalle 18 presso la Sala Mostre del Lanificio Maurizio Sella, nell’ambito dell’iniziativa #CosaCambia del gruppo Sella, il ciclo di talk che prevede la presenza di pubblico dal vivo e il live streaming sull’hub editoriale SellaInsights.it e sulle piattaforme social del gruppo.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, i protagonisti del Progetto K2, sostenuto dal gruppo Sella e Allianz Bank, con il CAI di Biella come promotore e organizzatore insieme al CAI nazionale. La missione sulle vette del Karakorum 2 ha consentito di monitorare le performance degli alpinisti e l’ambiente circostante attraverso prelievi, campionamenti e fotografie. Sarà inoltre raccontato il progetto “SOS Arctic”, una spedizione di 1.500 chilometri per mappare i ghiacciai interni della Groenlandia, sfruttando unicamente energia eolica.

La missione - supportata dal gruppo Sella, Sella Sgr e Banca Patrimoni Sella & C. – mirava alla raccolta di campioni di ghiaccio in aree inesplorate, destinati ai maggiori enti di ricerca. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cosacambia-la-missione-possibile-contro-il-climate-change-1036598121887?aff=ebdssbdestsearch

Il programma dell’evento (martedì 8 ottobre ore 18.00-19.45)

VITTORIO SELLA: FOTOGRAFIE PER IL FUTURO

Galleria fotografica a cura di Angelica Sella, Presidente Fondazione Sella

INSPIRING INTERVIEW

«MAI ARRENDERSI. SE AVETE UN PROGETTO, FATE DI TUTTO PER REALIZZARLO» Laura Fortunato, biologa marina venticinquenne, prima italiana a bordo della nave rompighiaccio Agulhas II

INSPIRING TALK #1

INSIEME SULLE VETTE DEL K2

Gian Luca Cavalli, capo spedizione Progetto K2

Donatella Barbera, medico della spedizione Progetto K2

Matteo Sella, Eagle Team CAI e nel team del Progetto K2

INSPIRING SPEECH

IL SENSO DEL VIAGGIO PENSANDO AL FUTURO

Andrea Formagnana, Presidente CAI Biella

INSPIRING TALK #2

LA TRAVERSATA IN GROENLANDIA PER IL GHIACCIO ETERNO

Enrico Gianoli, capo-spedizione SOS Arctic

Aka Simonsen, archeologa e manager Unesco sud-Groenlandia

Ramón Hernando de Larramendi, capo-spedizione Sos Arctic

CLOSING TALK ZAINO IN SPALLA PER MIGLIORARE GLI SPAZI DELLA CITTA’ Collegamento con i dipendenti del gruppo Sella che hanno partecipato al Sella Volunteer Day 2024