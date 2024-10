Biella 4 Racing, ottimo bottino al Biella Classic con una vittoria di Raggruppamento e altri tre podi FOTO

L’ottava edizione del Biella Classic, gara di regolarità per auto storiche e moderne, porta molte soddisfazioni in seno alla Scuderia Biella 4 Racing, con i suoi rappresentanti impegnati nella gara turistica, che si sono messi in mostra sia in termini di classifica assoluta che in quelle singole di Raggruppamento. Unica nota meno lieta arriva dalle vetture moderne, dove i tre portacolori B4R terminano ai piedi del podio, fatto che evidenzia ancora una volta, quanto sia cresciuta anche questa categoria.

Il primo a comparire nella classifica finale è il navigatore Roberto Tosi, che condivideva l’abitacolo con pilota Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé-A.P.V. Classic, giunto quindicesimo assoluto e quinto di 6° Raggruppamento. “Giornata strepitosa”, esordisce Roberto Tosi, “vista mozzafiato dalle colline Biellesi e caldo sole ci hanno fatto compagnia tutto il giorno. Un giro molto bello, come ci aspettavamo, con tempi giusti ed un road-book privo di imprecisioni. Abbiamo affrontato la gara con consapevolezza e molta serenità. Non abbiam ottenuto uno dei nostri migliori risultati ma non è andata così male. Si poteva fare meglio. Avremo tempo durante l’inverno di correggere il tiro e diventare più competitivi per la nuova stagione 2025. Promesso! Bella la convivialità del nostro gruppo e dei nostri amici. Un plauso a coloro che si sono meritati coppe e tome! Cin cin e alla prossima!”.

Diciassettesimi e primi di 7° Raggruppamento concludono Massimo Ozino e Nicolas Raniero, sulla Autobianchi A112 Abarth. “Bella manifestazione, bella gente, brindisi finale, meglio di così”, ci racconta Massimo Ozino, “ci siamo proprio divertiti ed anche il risultato alla fine è decisamente positivo. Un grazie a Nicolas che ha condiviso con me questa annata e si è rivelato un grande. Ora vedremo se ci scappa qualche altra sortita da qui alla fine della stagione, ma già da ora siamo più che soddisfatti”. Due posizioni più indietro, diciannovesimi e secondi di 7° Raggruppamento, giungono Andrea Florio e Arianna Fior, al via sulla Ford Fiesta MKI. “Gara bellissima, ci siamo proprio divertiti”, riporta Andrea Florio, “a parte un piccolo errore nella prima serie di pressostati che ha condizionato la nostra competizione, siamo riusciti a recuperare molto bene, togliendo anche punti agli avversari di Max e Nicolas, raggiungendo l’obiettivo di terminare primi e secondi in Challenge Aci Biella. Per noi la stagione finisce qui, torneremo anno prossimo con la voglia di migliorarci ancora”. Portano a termine le loro fatiche ventunesimi e terzi di 4° Raggruppamento, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, sulla Fiat 600 D. “Gara molto impegnativa da inizio a fine”, commenta Andrea Rosso, “la poca cavalleria della nostra 600 nei tratti in salita si fa sentire. A parte questo non abbiamo fatto errori ed eravamo consapevoli che poteva uscire un risultato soddisfacente in classifica, come poi è effettivamente stato. Siamo in un Raggruppamento molto competitivo e la classifica finale lo dimostra. Considerando anche il meteo che ci ha sorriso, non si può che essere soddisfatti”.

Quarantesimi e terzi di 9° Raggruppamento sono giunti Roberto Voltarel e Anna Gobetti, in gara sulla consueta Toyota Celica. “Gara regolare che chiude il nostro trittico di prove del Challenge”, esordisce Anna Gobetti, “bel percorso, buoni tempi assegnati, divertente giornata. Il sole ci ha accompagnato. Un bel sabato trascorso in compagnia di amici ed in mezzo ai motori”. Passando alle vetture moderne, in quarta posizione concludono Massimo e Michael Destefanis, al via sulla loro Porsche 991 GS. “Non è stata la nostra migliore uscita dell’anno”, ci riporta Massimo Destefanis, “un po’ di errori ci hanno portato ad accumulare diversi 100, ed anche Michael non è stato in formissima durante la giornata, ma può capitare. Guardando le nostre tre uscite del Challenge non possiamo che essere felici di quanto fatto, considerando per di più che fino a gennaio eravamo dei neofiti della specialità. Sicuramente il prossimo anno proveremo a migliorarci ancora”.

Li seguono in quinta posizione Paolo Canova e Silvia Gandini, sulla tradizionale Subaru Impreza WRX. “È stato un Biella Classic deludente”, commenta Paolo Canova, “non siamo riusciti a tenere la giusta concentrazione, concludendo quinti fra le moderne. Il livello fra queste auto è sempre maggiore, e piccoli errori sommati fra loro si pagano a caro prezzo. Nota positiva che dovremmo aver mantenuto la testa della classifica del Challenge Aci Biella, attendiamo l’ufficialità. Un grazie alla Scuderia per il supporto”. Chiudono il terzetto B4R in sesta posizione, Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, a bordo della Fiat Barchetta. “Inizio da dimenticare, con un erroraccio alla seconda prova che si è trascinato per tutto il primo blocco”, racconta Paolo Miglietti, “compromettendo il risultato finale. Da lì in avanti ci siamo rimessi in carreggiata con buoni tempi, due zeri, e soprattutto con delle belle prove a media. Peccato che le moderne non compaiano in classifica assoluta assieme alle storiche, probabilmente avremmo vinto questa classifica nella classifica. Per il resto bellissima giornata di sole, ottima compagnia, grazie ai compagni di Scuderia”.