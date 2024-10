A Candelo è tutto pronto per la Festa dell'Uva del Sorriso (foto di repertorio)

Domenica 6 ottobre si rinnoverà, come ogni anno, la tradizione della Festa dell'Uva del Sorriso di Candelo. Una giornata di festa in vigna per celebrare la fine stagione, quest'anno particolarmente difficile dal punto di vista agronomico, ma sempre molto positiva dal punto di vista dell'integrazione, grazie alla collaborazione dei partner e degli amici che aderiscono al progetto Il Vino del Sorriso.

Un progetto dell'associazione candelese TI AIUTO IO ODV che consiste nel recupero di un antico vigneto coltivato da volontari disabili e non, in collaborazione con i partner del territorio Anffas_BI, Domus Laetitiae_Tantintenti, Centro Don Franco Picco_Giovxxiii, Centro Diurno Cossato, Casa di Dilva_NOE, AIAS_BI.

Il ritrovo è alle 10.45, in via Campile, con Santa Messa nel vigneto, a cui seguirà il pranzo con un pomeriggio musicale.