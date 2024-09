Giuliano Pavan al “What is the limit?”: 1000 km di corsa e 15 giorni per portare a termine l’ultramaratona.

È partito questa mattina, lunedì 30 settembre, l’atleta biellese 72enne che in questi giorni intraprenderà un’ultramaratona di ben 1000 km. Noto per la costanza nella corsa, il biellese Giuliano Pavan è partito da Desenzano del Garda (BS), alle ore 10.00, per intraprendere un’impresa proibitiva, che dovrà finire in 15 giorni.

Ritratto alla partenza, seguiremo l’impresa che metterà a dura prova mente e fisico del nostro compaesano.