Apicoltore di Trivero tra i premiati al “Tre Gocce d’Oro–Mieli d’Italia”, la storia del dottor Sizzano

Importante riconoscimento per un biellese di Valdilana al concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Mieli d’Italia”, andato in scena lo scorso 15 settembre a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna: si tratta di Ezio Sizzano, medico di Trivero in pensione, che ha conquistato il prestigioso riconoscimento di una Goccia d’Oro per il suo miele di rododendro. Alla manifestazione erano presenti oltre 430 apicoltori provenienti da tutta Italia, con più di 1200 mieli in concorso nelle diverse categorie.

“Sono molto felice - dichiara Sizzano – Soprattutto perché viene premiato l’impegno dell’apicoltore; inoltre, si ribadisce ancora una volta l’importante ruolo rivestito dalle api in natura che, mediante l’impollinazione, svolgono una funzione strategica a vantaggio dei servizi ecosistemici e della conservazione della biodiversità”.

Il miele di rododendro è una tipologia particolarmente rara e si produce quasi esclusivamente in Italia. Ha un colore molto chiaro e presenta un leggero aroma che ricorda la marmellata di piccoli frutti. Il miele di rododendro del dottor Sizzano, apicoltore iscritto all’Associazione Apicoltori Biellese, è registrato con il marchio Miele Biellese ed è già presidio Slow Food dei Mieli di Alta Montagna Alpina dal 2019. Viene prodotto in alta Valsessera ed è frutto della pratica del nomadismo.