Salussola, nuove luci per la palestra comunale

Nuove luci per la palestra comunale di Salussola. Ne dà notizia il sindaco Manuela Chioda: “Sono state adattate per le competizioni sportive; in questo modo, hanno una particolare luminosità in tutti i punti del campo così da renderlo molto luminoso. Ringrazio il vicesindaco Massimo Cannella e l'assessore Mauro Forno che se ne occupano in modo egregio per farla diventare sempre più efficiente e adeguata per lo sport di livello. Ulteriori ringraziamenti vanno a tutte le associazioni che la utilizzano nel pieno rispetto di chi viene dopo”.