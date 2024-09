Mottalciata in lutto, è “andato avanti” l'Alpino ultracentenario Renato Colombo

In foto l'incontro tra Colombo e Cirio

Un grave lutto ha scosso la comunità biellese e le penne nere del nostro territorio. In queste ore, Renato Colombo ha posato lo zaino ed è andato avanti tra il dolore di chi l'ha conosciuto. Aveva 103.

Noto in tutto il territorio per la sua storia personale: è stato, infatti, caporale alpino e socio fondatore del gruppo di Mottalciata nel lontano 1957. Inoltre, dall'8 settembre 1943 al 29 marzo 1944 è stato nella Divisione italiana partigiana Garibaldi ed ha combattuto contro le forze naziste nella guerra di liberazione in Jugoslavia. Dopo la guerra, è stato insignito del diploma d'onore, rilasciato dal comando della Divisione.

Il 28 febbraio scorso aveva incontrato il presidente della Regione Alberto Cirio: in questa occasione, il governatore del Piemonte aveva consegnato una targa e una medaglia per il suo eroismo a difesa della libertà e della pace. A ricordarlo il capogruppo Ezio Bongiovanni: “Ci lascia la memoria storica del Biellese e di tutta Mottalciata. Un esempio per molte persone. Se ne va una grande persona, sempre presente ai nostri appuntamenti”.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 20, nella chiesa nuova di Mottalciata. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 15 di domani, sabato 28 settembre.