Alpini, dal 1931 al fianco di Occhieppo Superiore: “Quasi 700 persone nei giorni dell'Adunata, siamo pronti”

“L'adunata 2025 a Biella? Sarà un'occasione storica, una vetrina unica per far conoscere il nome del nostro territorio in tutta Italia”. Ne è convinto Emanuele Zanin, da 8 anni alla guida del gruppo alpino di Occhieppo Superiore, fondato nel lontano 1931 e oggi formato da 34 soci, tra penne nere, amici e aggregati, a cui si aggiunge il consiglio direttivo composto, oltre al capogruppo, dal vice Vittorio Bullio, dal segretario Gianfranco Zanin e dal tesoriere Mario Barioglio.

Come già riportato in precedenti articoli, l'agenda degli Alpini è densa di appuntamenti nel corso dell'anno. Anche nel piccolo paese affacciato sulla valle dell'Elvo dove il gruppo locale realizza la Fagiolata di Carnevale e la Castagnata d'Autunno. Appuntamenti ben allestiti che, ad ogni edizione, riscontrano apprezzamenti da parte della popolazione.

Non solo: presenti alle manifestazioni e alle ricorrenze civili del paese, come il 25 Aprile e il 4 Novembre, gli Alpini di Occhieppo Superiore collaborano attivamente con le diverse realtà del paese, come le scuole dell'infanzia e primaria in occasione degli spettacoli di Natale e di fine anno scolastico, con la preparazione di buffet e bevande calde. Simili rapporti di cooperazione si registrano con la casa di riposo (con visite agli ospiti) e la parrocchia, con la preparazione di pranzi domenicali, in occasione dei campeggi estivi, che vedono la presenza di giovani e famiglie.

Ora, si staglia all'orizzonte la 96° Adunata Nazionale e anche a Occhieppo Superiore fervono i preparativi per meglio accogliere le penne nere. “Saranno circa 700 – sottolinea Zanin – e troveranno ospitalità nei locali di Villa Mossa, nella palestra comunale, nella tensostruttura dell'ASD Valle Elvo e nell'oratorio parrocchiale di Santo Stefano, oltre ad alcune seconde case offerte gratuitamente da alcuni cittadini. Saranno presenti gruppi provenienti dalle sezioni di Cuneo, Treviso, Bergamo e Brescia”.

Inoltre, un grande evento verrà realizzato nel pomeriggio di sabato 10 maggio. “È prevista una sfilata, con partenza alle 17.30, sulle note della banda cittadina di Nervesa della Battaglia – commenta il capogruppo – Seguiranno poi due concerti: uno a Villa Mossa e, alla sera, in chiesa, con il Gruppo Vocale Ottetto ANA di Treviso e il Coro Soreghina di Genova. È il modo migliore per celebrare degnamente un appuntamento storico come l'Adunata 2025. Un ringraziamento lo rivolgo alla preziosa e indispensabile collaborazione di tutte le realtà del paese che, da subito, si sono rese partecipi: enti, associazioni, istituzioni”.