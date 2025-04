Più di 1100 Alpini a Gaglianico nei giorni dell’Adunata, ci sarà anche un concerto “itinerante”

Oltre 1100 Alpini (ma la cifra è destinata a lievitare ancora nelle prossime settimane) saranno ospitati nel paese di Gaglianico nei giorni dell’Adunata Nazionale di Biella, in programma il prossimo 9,10 e 11 maggio.

A 32 giorni esatti dallo storico evento, sono state individuate le aree dove troveranno posto le penne nere, provenienti da Lombardia, Veneto e Triveneto. In particolare, parliamo di piazza della Repubblica, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, dove saranno presenti gli attendamenti, assieme all’oratorio parrocchiale e al piazzale antistante la sede del gruppo di Gaglianico, chiamata anche la “Cort dal Notu”. A questi luoghi si aggiungono lo spazio davanti ai campi sportivi e le sedi di Pro Loco e Circolo Ricreativo Culturale.

Definiti anche i principali eventi che si terranno in paese: si comincia giovedì 8 maggio, alle 21, con il concerto in chiesa tenuto dal Coro ANA di Gessate; venerdì 9, invece, alla cerimonia dell’alzabandiera delle 11, seguirà (ore 17) la prova musicale della Banda Girasole di San Zeno degli Ezzelini di Treviso; alle 20.30, avrà luogo un altro spettacolo, sempre in chiesa, con i Cori della SMALP e l’ANA di Cremona. Sabato si svolgerà un concerto itinerante con le Fisarmoniche della Valsesia. Infine, a partire da questa settimana, saranno distribuite le bandiere tricolori a tutte le famiglie del paese.

“Grazie all’intesa con il Comune e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo – spiega il capogruppo Paolo Massaro – Ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”. Concorde anche il sindaco Paolo Maggia: “Vogliamo che Gaglianico si senta parte integrante di questo evento straordinario. L'Adunata è un'occasione unica per celebrare i valori di amicizia, solidarietà e amore per la patria, valori che gli Alpini incarnano perfettamente".