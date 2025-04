A Sordevolo gli Alpini sono campioni di solidarietà

Sabato 5 aprile, come da consuetudine, il Gruppo Alpini di Sordevolo in occasione della cena per la raccolta fondi destinati alle missioni all'estero, organizzata dalla parrocchia di Sordevolo, ha offerto il tipico risotto.

“Più di 11 chili di riso e 60 litri di brodo cucinati in versione da campo come noi Alpini amiamo fare – spiegano dal direttivo di Sordevolo - Altissima la partecipazione all'evento, dove sono state illustrate le attività svolte e quelle programmate grazie ai fondi raccolti. Anche in questa occasione, gli Alpini hanno mantenuto fede ai propri principi morali, dove aiutare non è un occasione saltuaria ma uno standard quotidiano”.