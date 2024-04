Mottalciata, Carabinieri in visita all'Alpino ultracentenario Renato Colombo

I Carabinieri di Mottalciata hanno incontrato per un saluto affettuoso l’Alpino Renato Colombo, classe 1921. La penna nera, durante la visita dei militari, ha raccontato la sua storia durante la guerra: ha riferito loro, infatti, di essere stato arruolato tra le file dell’Artiglieria Alpina, gruppo Aosta Divisione Taurinense.

Ha poi narrato la sua chiamata alle armi avvenuta nel 1940, quando aveva l’età di 20 anni per poi terminare con la fine del Secondo Conflitto Mondiale nel 1945. Ha ricordato con molta commozione l’Armistizio dell’8 settembre 1943, i combattimenti per la Liberazione avvenuta poi il 25 aprile 1945, i suoi commilitoni caduti nei vari fronti di guerra. Ha infine lasciato un insegnamento ai giovani sul rispetto e la memoria di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà.

L’ultracentenario ha mostrato ai Carabinieri una teca contenente foto con i commilitoni e riconoscimenti combattentistici avvenuti in guerra. I militari non perdevano occasione per illustrare all’Alpino 103 enne il tema legato alla prevenzione contro le truffe in danno delle persone anziane, che vede impegnati loro stessi in ogni angolo d’Italia.