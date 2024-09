Lions Biella Host, cena di apertura del Nuovo Anno: impegno e service per la comunità

Giovedì 19 settembre, presso il Circolo Sociale Biellese, si è svolta la tradizionale cena di apertura del nuovo anno lionistico del Lions Club Biella Host, un evento che ha visto la partecipazione di numerose figure di rilievo. Tra i presenti, il nuovo presidente Massimo Lavarino ha accolto il Past Presidente Federico Botto, il Sindaco di Biella, Dott. Marzio Olivero, e l’Assessore all’istruzione pubblica, Livia Caldesi, oltre a numerosi soci e membri del Consiglio del club.

Nel suo discorso inaugurale, il Presidente Lavarino ha espresso profonda gratitudine nei confronti di tutti i soci e del nuovo Consiglio per il loro costante supporto e la partecipazione attiva alle attività del club. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Past Presidente Federico Botto per l’impegno dimostrato durante il suo mandato, in particolare nell’organizzazione di eventi musicali di grande risonanza che non solo hanno contribuito a far conoscere l’associazione anche all’esterno, ma hanno anche permesso di raccogliere fondi destinati a importanti progetti di service. Uno dei risultati più significativi ottenuti grazie a queste attività è il completamento del parco giochi presso i giardini Zumaglini, un service biennale 2023/2024 e 2024/2025, volto a creare uno spazio inclusivo e sicuro per i bambini. L’inaugurazione del parco giochi, che include anche attrezzature adatte ai bambini con disabilità, si è tenuta venerdì 2 agosto 2024, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore ai Parchi e Giardini, Cristiano Franceschini, segnando un importante traguardo per il Lions Biella Host.

Durante la serata, il Presidente Lavarino ha inoltre illustrato il calendario delle iniziative in programma per l'anno lionistico, che spazieranno tra eventi culturali e musicali, continuando a promuovere l’impegno del club nel sostegno alla comunità biellese. Lavarino ha sottolineato come il Lions Biella Host sia da sempre attento alle necessità del territorio, con un costante impegno nel rispondere alle urgenze locali attraverso campagne di raccolta fondi destinate a offrire un aiuto concreto. La serata si è conclusa con la cerimonia d’ingresso di due nuovi soci e con un ulteriore ringraziamento da parte del Presidente Lavarino, che ha voluto riconoscere l’importante contributo di tutti i soci nelle attività del Lions Club Biella Host, rafforzando così lo spirito di servizio e collaborazione che da sempre contraddistingue l’associazione. Questa cena ha rappresentato non solo l’inizio formale delle attività per il nuovo anno lionistico, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza del ruolo del Lions Club Biella Host nel promuovere iniziative sociali e culturali a beneficio dell’intera comunità.