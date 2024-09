In 1500 alla Pigiama Run: Lilt chiama a raccolta i biellesi FOTO

In 1500 alla Pigiama Run: Lilt chiama a raccolta i biellesi - Credits The Social Valet.

Si è svolta venerdì 20 settembre la terza edizione biellese della Pigiama Run, grande e corale evento di solidarietà organizzato in tutta Italia da LILT per dimostrare affetto e vicinanza ai bambini che trascorrono in pigiama tutto il giorno durante i lunghi periodi di ricovero in ospedale.

A Biella ancora una volta si è segnato un record: 1.500 iscritti, un numero che nessuno aveva previsto tanto da costringere l’Associazione a chiudere le iscrizioni già nella mattinata di venerdì a causa del limite massimo di partecipanti raggiunto.

“Siamo grati per questi numeri - ha commentato la Presidente Rita Levis - ma siamo anche dispiaciuti per non aver potuto accogliere tutti coloro che volevano iscriversi durante l’ultimo giorno. Il prossimo anno troveremo una soluzione per poter accogliere tutti.”

Una marea di pigiami colorati si è data appuntamento al Village allestito a Spazio LILT in via Ivrea 22 dove, a partire dalle ore 17:00, gli iscritti sono stati accolti da numerose attività per adulti e bambini e da tante aziende e associazioni presenti con il proprio stand.

Sul palco Elena Galliano, Paolo Vialardi e Maurizio Scilla hanno intrattenuto i presenti e dato ritmo all’evento, trasmesso in diretta anche su Radio City4You, storico media partner dell’iniziativa insieme a Rete Biella TV.

Tante anche le presenze istituzionali che non solo hanno elevato il profilo dell'evento, ma che hanno anche rafforzato il messaggio di impegno comunitario nella lotta contro il cancro e al fianco delle famiglie con minori oncologici.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, che ha preso parte in pigiama alla corsa, ha testimoniato l’entusiasmo lungo il percorso e il clima che ha avvolto Biella, una città unita per una causa importante. “Il numero dei partecipanti negli anni continua a crescere, significa che Biella ha capito e ama questa manifestazione che permette di raccogliere fondi per un progetto importantissimo a sostegno dei bambini. Anche il Comune di Biella per il secondo anno ha voluto partecipare con un gruppo di iscritti che ha superato quello dell’edizione precedente.”

Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte, si è complimentata con la Presidente Levis per il numero di iscrizioni “un successo che rende onore al lavoro di tutta la LILT che ringrazio per l’attività che svolge, non solo come biellese, ma anche in rappresentanza di tutta la Giunta Regionale.”

L’Assessore Chiorino ha inoltre ricordato il valore del progetto “Alveare Amico”, obiettivo della raccolta fondi dell’evento, definendolo “un’iniziativa di grandissima civiltà”.

Sul palco sono intervenuti anche Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha testimoniato la vicinanza della Fondazione a LILT e all’evento Pigiama Run, il Prof. Paolo Manzoni, Direttore della SC Pediatria dell’ASL di Biella, Cleliuccia Zola, Presidente del Comitato Regionale FIDAL, e Marco Zacchi, Coordinatore della Sezione Podismo “Biella Running” dell’APD Pietro Micca, testimoni del ruolo fondamentale dello sport per unire e creare coinvolgimento.

Presente anche Elisa Scarlatta, ciclista biellese che ha fatto della sua passione un lavoro che l’ha portata ad essere una oggi delle influencer più seguite nel mondo del ciclismo. Accanto a lei alla partenza, la mamma di una bimba a cui 4 anni fa è stata diagnosticata una leucemia che ha voluto lanciare a tutti un bellissimo messaggio di forza e di speranza e che ha dato la carica necessaria per il momento del via, trasmesso in diretta sui videowall collocati nelle 4 città hub principali (Milano, Roma, Palermo e Bari).

Il lungo serpentone di pigiami è quindi uscito su Via Ivrea proseguendo poi il suo percorso per le strade della città.

Al termine della corsa, i partecipanti sono rientrati a Spazio LILT dove li attendevano qualche snack e l’intrattenimento musicale offerto dai Cookies Riot, band biellese che ha coinvolto tutti con il suo stile originale.

Prima dei saluti finali sono stati consegnati dal Dott. Girelli, Vicepresidente di LILT Biella, alcuni riconoscimenti simbolici al gruppo più numeroso (“Le Castorine Simpatiche), il bonus simpatia alle “Puffette” e la menzione speciale al gruppo del Comune di Biella capitanato dal Sindaco e dall’Assessore Isabella Scaramuzzi.

Il premio per il “Pigiama più originale” è stato consegnato a Gioele, uno dei bambini beneficiari delle raccolte fondi delle due edizioni precedenti della Pigiama Run che aveva lanciato dalle pagine social di LILT Biella una sfida a tutti i partecipanti affermando che il suo pigiama sarebbe stato il più bello. Gioele non ha deluso le aspettative presentandosi in coppia con il papà a cavallo di un drago gonfiabile, ma soprattutto ha raccontato al microfono che proprio il drago è stata la metafora grazie alla quale la sua mamma lo ha spronato ad affrontare con coraggio la malattia.

Un ringraziamento a tutti i partner e sponsor locali la cui generosità e sostegno sono stati indispensabili per il successo dell’evento. Grazie al Comune di Biella e alla Regione Piemonte per il patrocinio concesso e a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il contributo erogato, oltre che al Comitato Regionale Piemonte FIDAL e ad APD Pietro Micca per il supporto.

Grazie alle associazioni, ai gruppi sportivi e alle realtà che hanno partecipato e arricchito il Village di Spazio LILT creando un ambiente vivace e stimolante per tutti i partecipanti e a chi ha contribuito a diffondere l’evento.

E un caloroso “grazie” a tutti i volontari, una risorsa indispensabile per la riuscita non solo della Pigiama Run ma anche di tutta l’attività di LILT e a tutti i partecipanti che hanno dimostrato con la loro presenza un grande cuore e un forte senso civico avendo lasciato tutta l’area del Village pulita e in ordine.

Tutte le iscrizioni alla Pigiama Run di Biella contribuiranno direttamente al sostegno ad "Alveare Amico", il progetto di LILT Biella dedicato ai bambini oncologici residenti nel Biellese e alle loro famiglie che mira a fornire assistenza e supporto concreto per alleviare le difficoltà quotidiane.