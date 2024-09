Rally & Co, tante sfide in pista: ecco com'è andato il weekend

Tutti arrivati gli equipaggi della Rally & Co, impegnati nel weekend appena passato in Veneto ed in Liguria.

Al Rally Città di Bassano parecchi problemi hanno attanagliato l’equipaggio composto da Andrea Fersini e Carmelo Cappello a bordo della Mini Cooper Racing Start, arrivati 109° assoluti ma primi di classe (in solitaria): un risultato che consente loro di qualificarsi per le finali previste a novembre, in occasione del Rally della Lanterna a Genova.

Al Rally della Palme partito ed arrivato a Bordighera Maurizio Gabella e Cristina Roccati terminano la gara in 34° posizione assoluta quinti nella combattutissima classe rally5 mentre il ligure Davide Durante e la biellese Giada Prione sulla piccola Peugeot 106 sono giunti soddisfattissimi all’arrivo: 3° in classe N2 in 47° posizione nella classifica generale.