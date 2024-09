Al Monastero buddhista di Graglia un Maestro di fama internazionale.

Partecipanti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati questa domenica 22 settembre a Graglia Santuario per accogliere il Ven. Chamtrul Rinpoce Lobsang Gyatso. Il Venerabile Maestro tibetano, proveniente da Dharamsala in India e seguito in tutto il mondo, ha scelto il Monastero Buddhista Mandala Samten Ling quale sede per i suoi insegnamenti nel nostro Paese.

Vi ha tenuto un seminario di meditazione aperto a tutti, dal titolo “La pratica del dare e del prendere: come gestire la sofferenza e trasformarla in gioia e cura”, illustrando in termini semplici ed accattivanti una fondamentale pratica meditativa del Buddhismo tibetano, chiamata “Tong-Len”.

Con essa il praticante, una volta compresa la natura della sofferenza umana, con la sua origine nella mente, e sviluppate le più alte virtù dell’altruismo e della compassione, attraverso specifiche visualizzazioni e tecniche respiratorie, impara come prendere su di sé la sofferenza degli altri esseri viventi e trasformarla in luminosa energia spirituale, che infine donerà a beneficio di coloro che soffrono.

La sofferenza nel Buddhismo è infatti una condizione da trasformare e superare, in sé stessi e negli altri.

I partecipanti, profondamente commossi e grati al Maestro per la preziosa ed istruttiva esperienza, hanno ricevuto da lui una speciale benedizione.