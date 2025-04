Gioco d’azzardo, al via tour informativo per gli studenti delle scuole superiori: incontro anche a Biella

Un tour informativo per gli studenti delle scuole superiori nei teatri con lo spettacolo “La fiera delle illusioni” e un approfondimento con l’intervento di un esperto e una testimonianza.

Questa l’iniziativa che partirà il prossimo 15 aprile da Biella nell’ambito delle attività di prevenzione avviate dalla Regione Piemonte dal 2023 per il “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”. Eventi che si rivolgono ai giovani, perché come si evince dal rapporto ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs – Italy ), in Piemonte nel 2022 il 45,9% degli adolescenti tra i 15 e i 17 anni ha riportato di aver giocato d’azzardo nell’ultimo anno (il 49,4% dei ragazzi e il 42,5% delle ragazze).

Il dato è più basso rispetto al valore nazionale (50,9%), ma a preoccupare è l’incremento di oltre 7 punti percentuali rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Inoltre, il 9,8% ha un profilo di gioco a rischio (nel 2021 erano il 7,4%, nel 2020 il 5,8%) e il 5,2% (il 6,9% dei ragazzi e il 3,3% delle ragazze) sono giocatori problematici, picco storico dall'inizio delle rilevazioni. Ecco quindi l’impegno della Regione Piemonte verso i più giovani e, dopo la positiva esperienza dello scorso anno con la testimonianza del calciatore Nicolò Fagioli, è stato programmato per il 2025 un tour nei teatri destinato alle scuole superiori. A Biella sarà domani, 15 aprile, al Teatro Odeon.

Nel corso del 2025 è stato inoltre realizzato un edugame, che sarà utilizzato dagli operatori ed educatori durante i loro interventi nelle aule scolastiche, che riproducendo le tattiche proprie dei giochi d’azzardo svelerà i meccanismi e le false credenze che sottostanno al possibile sviluppo della patologia. «Sul gioco d’azzardo patologico – ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi - la Regione Piemonte è impegnata con un approccio integrato con l’obiettivo di tutelare le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, come lo sono i giovani. Il tutto supportato dal fondo statale vincolato che sarà stanziato anche per il 2025, per garantire continuità alle importanti iniziative messe in atto, come il tour in programma tra i mesi si aprile e maggio nei teatri piemontesi».

«Insieme all’assessore Riboldi - che ringrazio per la grande attenzione verso i nostri ragazzi - lavoriamo per formare cittadini consapevoli, in grado di distinguere i pericoli. Parlare agli studenti di gioco d’azzardo, evidenziandone i meccanismi ingannevoli e i rischi concreti, significa dare loro strumenti affinché possano avere i necessari anticorpi. Questo tour nei teatri piemontesi è prevenzione, ma anche educazione civica e orientamento al futuro, è prendersi cura della crescita dei nostri ragazzi. Siamo orgogliosi di un’iniziativa che integra scuola, cultura e salute pubblica, con l’obiettivo comune di proteggere i nostri giovani e renderli più forti davanti all’illusione del gioco d’azzardo», ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione della Regione Piemonte.